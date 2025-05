Người mẫu Brazil bị bạn trai đâm 10 nhát dao khi đang livestream

Người mẫu Brazil - Luna Ambrozevicius Abrahao, bị bạn trai đâm tàn nhẫn ngay trên sóng livestream ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo The New York Post, Luna Ambrozevicius Abrahao đang livestream từ một căn hộ ở Sao Paulo (Brazil) vào hôm 19.5, giữa lúc đang cãi nhau căng thẳng với bạn trai. Ngay sau đó, gã này đã dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát lên cô gái 22 tuổi. Trên sóng trực tiếp, những người đang theo dõi nghe thấy tiếng hét chói tai của người mẫu Brazil và cảnh máu vương khắp sàn, đồ đạc xung quanh. Lưỡi dao lớn bị gãy, dường như do sức tấn công dữ dội.

Khán giả coi livestream hoảng loạn, một số người đã gọi cấp cứu và ngôi sao làm đẹp này nhanh chóng được đưa đến bệnh viện và phẫu thuật khẩn cấp với nhiều vết đâm ở đầu, lưng, tay và chân.

Các trang tin tức địa phương đưa tin sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành truy nã bạn trai của Luna Ambrozevicius Abrahao là Alex Olievira. Người đàn ông này đang đối mặt với cáo buộc cố ý giết người và bạo lực gia đình. Theo các điều tra viên, Olievira và Abrahao đã cãi nhau vào thời điểm xảy ra tấn công, hàng xóm của họ cho biết đây là điều thường xuyên xảy ra.

Người mẫu Brazil biết ơn vì được 'tái sinh'

Luna Ambrozevicius Abrahao nói việc sống sót sau 10 nhát dao là một phép màu ẢNH: INSTAGRAM NV

Trên trang cá nhân hôm 22.5, Luna Ambrozevicius Abrahao chia sẻ ảnh trên giường bệnh khi đang ôm những bó hoa mà mọi người gửi vào cho cô. Người mẫu 22 tuổi chia sẻ bản thân biết ơn khi được sống và sẽ tận dụng cơ hội quý giá này theo cách tuyệt vời nhất có thể. "Sống sót sau 10 nhát dao không chỉ là một phép màu, mà còn là sự tái sinh", Abrahao bày tỏ. Giữa nỗi đau, sợ hãi và những bất trắc, cô được tiếp thêm sức mạnh nhờ vào cô con gái 4 tuổi của mình. "Đó là những giờ phút tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi nhưng khi nhớ đến con gái, tôi biết mình phải sống vì con", ngôi sao mạng xã hội bày tỏ.

Luna Ambrozevicius Abrahao cũng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y tế, lực lượng cấp cứu đã chiến đấu để cứu sống cô. Người mẫu Brazil cũng bày tỏ lòng biết ơn với hàng xóm đã cầm máu cho đến khi cảnh sát đến, người dì đã gọi xe cứu thương và lo liệu cho con gái cô khi cô xảy ra chuyện. Abrahao cảm kích khi có cha mẹ luôn ở bên trong thời khắc khó khăn và nhận được những lời cầu nguyện, động viên từ tất cả mọi người. "Cuộc sống đã cho ta thấy nó mong manh đến thế nào nhưng đồng thời cũng cho ta biết mình có thể mạnh mẽ ra sao khi đối mặt với điều không thể".

Người mẫu 22 tuổi cố gắng vượt qua biến cố vì con gái 4 nhỏ ẢNH: INSTAGRAM NV

Trong một video đăng tải vào hôm 23.5, Luna Ambrozevicius Abrahao để lộ những vết thương trên người đã được khâu và đang trong quá trình lành lại. Người mẫu bày tỏ lòng biết ơn khi được ơn trên trao cơ hội mới, khiến kẻ thù thất bại trong việc tước đi mạng sống của mình. Bà mẹ một con tự nhủ: "Đừng nhìn lại hay quan tâm đến lời phán xét của bất kỳ ai".

Luna Ambrozevicius Abrahao là người mẫu và người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội Brazil. Cô thu hút hơn 310.000 người theo dõi trên Instagram, gây ấn tượng với phong cách gợi cảm, cá tính và cơ thể chằng chịt hình xăm. Abrahao thường chia sẻ những bài đăng về làm đẹp, thời trang và cuộc sống thường này.