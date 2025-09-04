Người mẫu da màu đẹp nhất hành tinh tham gia show Victoria's Secret

Theo Page Six ngày 3.9, thương hiệu nội y đình đám Victoria's Secret đã đăng tải trên Instagram đoạn clip với dòng chữ "The Secret Is Out" (tạm dịch: Bí mật đã được tiết lộ), sau đó công bố danh sách dàn người mẫu đầu tiên sẽ góp mặt trên sàn diễn trứ danh.

Ngày trở lại được mong chờ nhất của giới thời trang

6 người mẫu đầu tiên cho show diễn thời trang Victoria's Secret năm 2025 đã được xác nhận Ảnh: Instagram victoriassecret

Những cái tên được xác nhận bao gồm Adriana Lima, Lily Aldridge, Joan Smalls, Alex Consani, Yumi Nu và Anok Yai - một trong số những người mẫu da màu gợi cảm nhất hành tinh. Trong số này, Yumi Nu sẽ có màn ra mắt đầu tiên tại show diễn của Victoria's Secret, trong khi Anok Yai và Alex Consani từng ghi dấu ấn tại show năm ngoái. Đặc biệt, Alex Consani đã làm nên lịch sử khi trở thành người mẫu chuyển giới đầu tiên xuất hiện trên sàn diễn Victoria's Secret.

Dàn "thiên thần" Lily Aldridge, Joan Smalls, Adriana Lima, Alex Consani, Yumi Nu và Anok Yai hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đầy mãn nhãn Ảnh: Instagram alexconsani

Victoria's Secret Fashion Show 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 15.10 tại New York (Mỹ) và phát trực tuyến trên Amazon Prime Video cũng như kênh YouTube chính thức của thương hiệu.

Dưới phần bình luận trên Instagram, nhiều khán giả bày tỏ mong muốn những gương mặt quen thuộc như Barbara Palvin và Candice Swanepoel sẽ sớm được bổ sung vào danh sách. Một tài khoản viết: "Barbara Palvin là biểu tượng mà chúng tôi chờ đợi!". Trong khi đó, một người khác đặt câu hỏi: "Đóa hoa ngọt ngào Candice đâu rồi?".

Anok Yai được một số tạp chí thời trang dành tặng cho biệt danh người mẫu da màu đẹp nhất hành tinh Ảnh: Instagram anokyai

Không ít người hâm mộ cũng hy vọng thương hiệu sẽ hồi sinh phong cách trình diễn lấp lánh, xa hoa, đầy màu sắc giống những mùa trước. Một tài khoản bày tỏ: "Xin hãy mang trở lại sàn diễn cũ với thật nhiều kim tuyến, mái tóc bồng bềnh và lớp trang điểm hoàn hảo! Chúng tôi thật sự rất nhớ điều đó". Người khác hưởng ứng: "Năm nay mong runway có tóc uốn phồng, ánh kim tuyến và không gian hồng tươi tắn, rực rỡ!".

Victoria's Secret Fashion Show 2025 sẽ diễn ra vào ngày 15.10 tới Ảnh: Instagram alexconsani

Sau 6 năm vắng bóng, Victoria's Secret Fashion Show đã có màn trở lại ấn tượng vào năm 2024 với dàn người mẫu kỳ cựu như Kate Moss, Tyra Banks, cùng các màn trình diễn đặc biệt từ Cher, Tyla và Lisa (BlackPink).

Người hâm mộ đang kỳ vọng Victoria's Secret sẽ tiếp tục công bố thêm nhiều gương mặt mới trong những tuần tới.