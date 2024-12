Người mẫu Khánh My lên tiếng về sự cố trang phục ở buổi tổng duyệt chương trình

Hai năm qua, người mẫu Khánh My hạn chế tham gia các hoạt động của showbiz để tập trung vào công việc kinh doanh. Tuy nhiên, khi nhận được lời mời góp mặt trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Thuận Việt tại show Pink Mekong ở Cần Thơ, Khánh My lập tức đồng ý.

Khánh My cho biết cô theo đuổi hình ảnh khỏe khoắn chứ không phải tăng cân mất kiểm soát Ảnh: NVCC

Trước một ngày diễn ra sự kiện, Khánh My cũng có mặt tại Cần Thơ để tổng duyệt chương trình cùng với mọi người. Để thoải mái, nữ người mẫu chọn diện bộ jumsuit màu trắng nhưng thiết kế này lại khiến cô nhận về ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng cho rằng trang phục này đã "phản chủ", thậm chí, một vài người còn chê bai ngoại hình của nữ người mẫu sinh năm 1991.

Khánh My diện áo bà ba trình diễn thời trang cùng "người đẹp Tây Đô" Việt Trinh Ảnh: NVCC

Giải thích về điều này, Khánh My cho biết: "Thật ra bộ jumpsuit đó ngày thường My đã mặc rất nhiều lần, không có "lộ hàng" gì cả. Nhưng đây là tai nạn đáng tiếc mà My cũng không muốn xảy ra vì mình chỉ nghĩ đó là chọn đồ thể thao thoải mái nhất, My mong mọi người bỏ qua. My là người yêu thích thể thao nên thích vóc dáng của mình săn chắc khỏe khoắn chứ không gầy nhom. Nếu ai gặp My ở ngoài sẽ biết vóc dáng My thế nào. My hy vọng sự cố này sẽ không xảy ra lần nào nữa, My lấy làm đáng tiếc".

Bên cạnh đó, Khánh My cũng chia sẻ cô vừa nhận lời tham gia một dự án phim điện ảnh vào năm 2025. Tác phẩm này có sự góp mặt của nhiều sao quốc tế nên cô mong mọi người sẽ đón nhận sự trở lại của mình.

Về cuộc sống cá nhân, sau khi chia tay diễn viên Tiến Vũ, Khánh My không còn chia sẻ về chuyện đời tư trên mạng xã hội. Cô chỉ cập nhật những hình ảnh thời trang và công việc kinh doanh của mình.