Người mẫu lai Đinh Nhikolai đối diện án tù vì tàng trữ ma túy

Sáng nay (26.3), TAND Q.1, TP.HCM xử sơ thẩm bị cáo Đinh Nhikolai (30 tuổi, người mẫu) và 12 bị cáo khác về các tội "mua bán trái phép chất ma túy" và "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Đinh Nhikolai (30 tuổi, người mẫu, nam thần lai Nga) hầu tòa vì mua 250.000 đồng ma túy để sử dụng ẢNH: THẢO NHÂN

Trong đó, 3 mẹ con bị cáo Trịnh Thị Hòa (56 tuổi) và 2 con trai Trịnh Bá Hào (36 tuổi), Trịnh Bá Hóa (34 tuổi) bị truy tố về tội "mua bán trái phép chất ma túy", khung hình phạt từ 7 - 15 năm tù.

Đinh Nhikolai và 9 bị cáo khác bị truy tố về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy", có khối lượng Methamphetamine từ 0,1 gram đến dưới 5 gram, khung hình phạt từ 1 - 5 năm tù.

Tại tòa, Đinh Nhikolai thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết. “Bị cáo mua ma túy để sử dụng riêng một mình bị cáo, không chia cho ai. Bị cao chỉ mua 1 lần tại nhà của bị cáo Hòa”, bị cáo Nhikolai khai.

Chủ tọa phản bác: “Tại sao trong biên bản ghi lời khai, bị cáo khai nhiều lần? Bị cáo có cần công bố lời khai tại cơ quan điều tra không”.

Bị cáo Đinh Nhikolai khai: “Lúc đó có thể do hoảng loạn, bị cáo khai nhầm. Bị cáo chỉ mua 1 lần từ Trịnh Bá Hóa”.

Trả lời câu hỏi của HĐXX, Đinh Nhikolai tiếp tục khẳng định chỉ mua 1 lần duy nhất từ bị cáo Trịnh Bá Hóa.

Theo cáo trạng, trong tháng 6.2024, Công an Q.1 (TP.HCM) đi tuần tra nhiều đợt, phát hiện Đinh Nhikolai và một số bị can có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy nên yêu cầu về công an phường kiểm tra và tiến hành bắt người phạm tội quả tang.

Qua lời khai của các bị can trên và truy xét, Công an Q.1 bắt 3 đối tượng mua bán ma túy là 3 mẹ con bị cáo Trịnh Thị Hòa.

Các bị cáo tại phiên tòa ẢNH: THẢO NHÂN

Tại CQĐT, bị cáo Trịnh Thị Hòa khai thông qua bạn bè trên mạng xã hội, Hòa mua ma túy của một người không rõ lai lịch, sau đó về chia nhỏ bán lại kiếm lời. Đến tháng 6.2024, 2 con của Hòa phụ bán với bị cáo để nhận tiền công, kiếm lời.

Đinh Nhikolai khai nhận ngày 13.6.2024, mua ma túy đá của Trịnh Bá Hóa 250.000 đồng với mục đích sử dụng cho bản thân, nhưng chưa sử dụng thì bị bắt quả tang. Tại thời điểm bắt quả tang, cơ quan chức năng phát hiện Đinh Nhikolai giấu hơn 0,2 gram ma túy trong giày.

Đinh Nhikolai mang hai dòng máu Việt - Nga, cao 1,92 m, từng thi Vietnam's Next Top Model năm 2013 và được nhiều người biết đến qua biệt danh "nam thần lai Nga". Nam người mẫu từng tham gia các sàn catwalk, xuất hiện trong nhiều MV ca nhạc.