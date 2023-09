Người mẫu nhí Phong Thiên: Luôn biết ơn sự dạy dỗ của danh ca Ngọc Sơn

Phong Thiên luôn được bác là danh ca Ngọc Sơn căn dặn phải hiếu thảo, tôn sư trọng đạo, cư xử lễ nghĩa và giữ cái tâm làm nghề. Quán quân So you think you can model bày tỏ lòng tri ân, cảm thấy may mắn khi được Tổ nghề phù hộ cho mình gặt hái được nhiều thành tích trong sự nghiệp nghệ thuật