Người mẫu Việt là cựu VĐV, sải bước trên sàn diễn thời trang ở Ý là ai?

Trở lại nước Ý trong chuyến công tác dài ngày, người mẫu Thanh Thùy tiếp tục ghi dấu ấn khi không chỉ sải bước trên các sàn diễn thời trang, mà còn góp mặt trong vai trò người trao giải thưởng và đồng hành cùng một sự kiện, từ đó nỗ lực khẳng định giá trị của mình với các đối tác nước ngoài.

Sắc vóc chuẩn người mẫu của Thanh Thùy Ảnh: NSX

Hành trình 'xuất ngoại' của người mẫu Thanh Thùy

Trong lịch trình công tác dày đặc lần này, một trong những tâm điểm chú ý của Thanh Thùy chính là sự kiện thời trang cưới danh giá được tổ chức tại Hội chợ cưới quốc tế tại Caserta (Ý). Theo nữ người mẫu, đây không đơn thuần là một chương trình giải trí mà là không gian quy tụ những tinh hoa của ngành thời trang cô dâu và dịch vụ cưới cao cấp.

Tại đây, Thanh Thùy không chỉ tham dự các hoạt động triển lãm, ngắm nhìn những bộ sưu tập váy cưới xa xỉ, thời trang dự tiệc mà còn đồng hành cùng chuỗi trình diễn hoành tráng. Trên sàn diễn, chân dài đến từ Việt Nam gây ấn tượng bởi vóc dáng mảnh mai, thần thái cùng kỹ năng catwalk. Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thời trang, đặc biệt là quãng thời gian hoạt động tại nước ngoài giúp Thanh Thùy tự tin hơn mỗi lần tham gia trình diễn.

Việc từng là vận động viên Taekwondo và sở hữu bằng cử nhân kinh tế hỗ trợ Thanh Thủy trong quá trình làm việc ở nước ngoài Ảnh: NVCC

Đặc biệt, sự xuất hiện của người mẫu Thanh Thùy với vai trò trao giải và quảng bá hình ảnh cho sự kiện nhận được nhiều sự quan tâm. Với chân dài, chuyến công tác lần này không chỉ là một cột mốc cá nhân tự hào, mà còn góp phần nâng tầm hình ảnh người mẫu Việt Nam trên bản đồ thời trang thế giới.

Thanh Thùy xuất thân là cựu vận động viên Taekwondo đội tuyển quốc gia và sở hữu tấm bằng cử nhân Kinh tế loại giỏi, Thanh Thùy mang đến sàn diễn quốc tế sự hòa trộn hoàn hảo: thể lực dẻo dai, tư duy làm việc chuyên nghiệp chuẩn quốc tế cùng thần thái sang trọng, đậm chất bản sắc Việt. Chính điều này giúp cô xây dựng được mạng lưới kết nối cao cấp và chỗ đứng vững chắc tại thị trường thời trang Ý đầy khắt khe.

Thanh Thùy sở hữu gương mặt đậm chất Á Đông cùng chiều cao nổi bật. Cô từng giành quán quân (mảng người mẫu) tại cuộc thi Đẹp từng milimet mùa đầu tiên. Không chỉ hoạt động trong nước, chân dài còn thử sức ở thị trường quốc tế. Thanh Thùy cho biết cô phải duy trì thể trạng ổn định thích nghi với việc di chuyển liên tục, thay đổi múi giờ để giữ được sự chuyên nghiệp, chỉn chu trong hành trình “xuất ngoại”.