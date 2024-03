Người mẹ khóc cạn nước mắt chăm sóc nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Những ngày qua, chị N.T.L (trú Q.Long Biên, Hà Nội), mẹ nam sinh lớp 8 N.H.Đ bị T.V.M (16 tuổi, trú Q.Long Biên) đánh dẫn đến chết não vẫn đang ngày đêm túc trực bên giường bệnh chăm sóc con trai.

Nam sinh N.H.Đ đang duy trì sự sống bằng máy thở tại bệnh viện NVCC

Đã hơn 10 ngày con trai gặp nạn, chị N. đã khóc cạn nước mắt, đôi mắt chị thâm quầng, cơ thể tiều tụy như người mất hồn. Người mẹ này vẫn mong sự việc chỉ là cơn ác mộng, khi tỉnh dậy con trai chị sẽ khỏe mạnh như thường ngày. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng Đ. vẫn nằm bất động.



Chị L. (bên phải) và người thân bên giường bệnh chăm sóc Đ. NGUYÊN QUANG

Trong mắt chị L., Đ. càng lớn càng trưởng thành, những công việc gia đình em đều tham gia giúp mẹ. Đặc biệt, Đ. có năng khiếu thể thao, đã đạt được nhiều thành tích và huy chương.

Từ khi chồng mất do tai nạn vào năm 2021, hai mẹ con chị L. nương tựa vào nhau để sống. Công việc mưu sinh của chị L. là hàng ngày đi bán hàng rong để nuôi cậu con trai ăn học ở Hà Nội... Vậy mà chiều 17.3, chị phải nhận tin sét đánh.

Người mẹ bật khóc khi nói về con NGUYÊN QUANG

Nhìn con trai giờ đây nằm bất động trên giường bệnh, sự sống được duy trì từng ngày thông qua máy thở, chị L. liên tục khóc gọi: "Đ. ơi dậy đi con"…, chị L. mong một phép màu sẽ đến.

Theo chị L., từ lúc xảy ra vụ việc, gia đình người tấn công cháu Đ. đã đến thăm vài lần. "Họ đưa 70 triệu đồng và bảo chỉ lo được như thế. Tôi nghĩ mình vất vả cũng chỉ mong các con bằng bạn, bằng bè, ăn học đến nơi đến chốn, nhưng cuộc đời sao bất công với mẹ con tôi thế! Cầu mong cho con vượt qua được kiếp nạn này", chị L. nghẹn ngào.

Chị L. mong rằng phép màu sẽ đến với con trai NGUYÊN QUANG

Bị can phạm tội khi chưa thành niên có được giảm hình phạt?

Tối 27.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.V.M (16 tuổi, trú Q.Long Biên) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND Q.Long Biên phê chuẩn và tống đạt đến bị can trong tối cùng ngày.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội), người tham gia tố tụng, hỗ trợ pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân, cho biết hiện nay, bị can đang bị khởi tố và bắt tạm giam về tội "cố ý gây thương tích" (Điều 134 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017), với loại và mức hình phạt quy định cho tội danh này là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Trong vụ án, nạn nhân mới có 14 tuổi nên bị can sẽ phải chịu tình tiết tăng nặng định khung là phạm tội "đối với người dưới 16 tuổi" theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 134. Mặt khác, nạn nhân đã bị chấn thương sọ não, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 99% và đang có tiên lượng xấu.

Với các tình tiết nêu trên, dù nạn nhân có tử vong hay không thì bị can vẫn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 4 điều 134 BLHS với khung hình phạt tù từ 7 - 14 năm.

"Tuy nhiên, do bị can vẫn dưới 16 tuổi (là người chưa thành niên cũng là đối tượng được pháp luật bảo vệ) nên nếu bị kết án về tội danh này thì sẽ chịu hình phạt cao nhất bằng 1/2 so với người thành niên (trên 18 tuổi)", luật sư Nguyễn Anh Thơm nhận định.

Trước đó, ngày 19.3, Công an Q.Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nam sinh N.H.Đ (14 tuổi, học sinh lớp 8, trú Q.Long Biên) về việc khi đang chơi tại sân đình Lệ Mật (P.Việt Hưng) thì Đ. bị đánh gây thương tích nặng, phải vào cấp cứu tại Bệnh viện 108.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Long Biên xác định khoảng 15 giờ ngày 17.3, cháu T.V.K (12 tuổi, trú Q.Long Biên) chơi tại khu vực đình Lệ Mật thì phát sinh mâu thuẫn và bị N.H.Đ tát vào mặt.

Cháu T.V.K chạy đi gọi anh trai là T.V.M để nhờ giải quyết mâu thuẫn. M. sau đó đã đấm làm Đ. ngã ra đất, có biểu hiện choáng, mặt tái và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển Bệnh viện 108. Tại đây Đ. được xác định bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao và được chuyển về Bệnh viện đa khoa Phú Thọ, là quê bố của Đ.