Người mẹ ngất xỉu tại hiện trường vụ cha ôm con gái nhảy cầu Cửa Đại

Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Hải (Ninh Thuận) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Nạn nhân trong vụ việc bị đòi nợ, nhảy xuống sông không may bị đuối nước.