Người mẹ trẻ 19 tuổi bị đánh hội đồng, bà ngoại gửi đơn tố cáo

Ngày 16.6, bà Phan Trúc G. (ngụ tại P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cho biết đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an, đề nghị làm rõ vụ con gái bà bị một nhóm phụ nữ đánh hội đồng rồi quay video phát tán trên mạng xã hội.



Nạn nhân bị nhóm phụ nữ đánh hội đồng ẢNH CẮT TỪ CLIP

Nạn nhân là H.P.G.H (19 tuổi, con gái bà G.). Theo trình bày của bà G., do có mâu thuẫn từ trước, đêm 14.6, một nhóm phụ nữ đã gọi điện yêu cầu H. ra gặp mặt để "nói chuyện". Khi H. đến điểm hẹn tại khu vực xã Đăk Cấm (TP.Kon Tum), cô lập tức bị nhiều phụ nữ xông vào hành hung.

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy, khoảng 20 giờ cùng ngày (14.6), tại một bãi đất trống, H. bị một nhóm phụ nữ đánh đập, chửi bới thậm tệ. Nạn nhân bị đạp vào đầu, đá liên tục vào người nhưng không có ai can ngăn, một số người có mặt còn cười cợt, cổ vũ.

Một thành viên trong nhóm đã quay lại toàn bộ vụ đánh hội đồng rồi đăng lên mạng xã hội. Đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng ngàn lượt xem, chia sẻ và bình luận.

Theo bà G., mâu thuẫn giữa con gái bà và nhóm phụ nữ kia có thể bắt nguồn từ một sự việc xảy ra cách đây khoảng 2 năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây do H. mang thai rồi sinh con nên chưa có điều kiện giải quyết dứt điểm.

Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện điều trị sau khi vụ việc xảy ra ẢNH: TRIÊU THANH

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Kon Tum đã vào cuộc xác minh. Qua thu thập bước đầu, công an xác định vụ việc có thật và đã làm rõ một số người liên quan. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục thụ lý, xử lý theo thẩm quyền.