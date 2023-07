Người mẹ tự sinh con ở chợ rồi để lại tại chỗ vì nhà quá khó khăn

Ngày 20.7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ việc 1 sản phụ sau khi sinh con đã bỏ rơi con và được lực lượng Công an xã Minh Lộc (H.Hậu Lộc) phát hiện, cứu giúp.



Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 9 giờ 19.7, trong quá trình tuần tra kiểm soát an ninh, trật tự tại khu vực đê biển thuộc thôn Minh Thọ (xã Minh Lộc), 2 cán bộ công an xã Minh Lộc đã phát hiện chị H.T.B (42 tuổi, ngụ xã Minh Lộc) đang đi bộ ở khu vực bờ đê, trên người có nhiều vết máu, tình trạng sức khỏe yếu.

2 cán bộ Công an xã Minh Lộc đang nhanh chóng đưa chị B. đến Trạm y tế xã để chăm sóc sức khỏe CÔNG AN THANH HÓA

Các cán bộ công an đã đưa chị B. về nhà chị này, và tiến hành xác minh thì được biết chị B. vừa sinh con, nhưng sau khi sinh đã giấu cháu bé ở khu vực khác, không nói rõ địa chỉ cho cán bộ công an.

Công an xã Minh Lộc cùng với người dân đã đưa chị B. đến Trạm y tế xã Minh Lộc để chăm sóc, đồng thời tổ chức lực lượng tìm kiếm cháu bé.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã tìm thấy cháu bé đang được để trong 1 ki ốt bỏ không ở chợ cá xã Minh Lộc. Vị trí phát hiện cháu bé với vị trí phát hiện chị B. cách nhau khoảng 500 m. Cháu bé sau đó cũng đã được đưa đến Trạm y tế xã Minh Lộc để chăm sóc.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khi trao đổi với ông Đoàn Văn Nga, Chủ tịch UBND xã Minh Lộc, ông Nga cho biết chị H.T.B có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng chị B. bị bệnh tâm thần, vợ chồng chị B. đã có 4 đứa con (chưa kể cháu bé mới sinh), bố mẹ chồng già yếu.

Riêng bản thân chị B. tâm lý không ổn định, không có nghề nghiệp ổn định, thời gian gần đây được Ban quản lý chợ Minh Lộc bố trí trông giữ xe, quét rác ở chợ.

Cả chị B. và cháu bé sau đó đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa H.Hậu Lộc để tiếp tục chăm sóc sức khỏe. Đến ngày 20.7 sức của cả 2 mẹ con chị B. đang dần hồi phục.