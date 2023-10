Người mua nhà được lợi gì khi Coteccons bước chân vào phân khúc trung cao cấp?

The Emerald 68 là dự án căn hộ thuộc phân khúc trung cao cấp do Tập đoàn Lê Phong và Coteccons đầu tư và phát triển tại TP.Thuận An (Bình Dương) với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng trên khu đất có diện tích gần 8.000 m². Dự án gồm 1 khối với 2 block, cao 39 tầng nổi với gần 800 căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, sở hữu chuỗi tiện ích nội khu hoàn chỉnh từ y tế, giáo dục, vui chơi giải trí, mua sắm, tọa lạc tại mặt tiền đại lộ Bình Dương và đường Vĩnh Phú 16, cách TP.HCM 1 km, sát địa phận TP.Thủ Đức.

Dự án The Emerald 68 thuộc TP. Thuận An nhưng chỉ mất 3-5 phút di chuyển vào đến TP. HCM

Pháp lý vững vàng, chất lượng xây dựng "cao cấp"

Pháp lý dự án là một trong những tiêu chí được nhà đầu tư, người mua nhà quan tâm hàng đầu khi lựa chọn sản phẩm bất động sản.Với sự bảo chứng uy tín của Tập đoàn Lê Phong qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển trong lĩnh vực bất động sản - là chủ đầu tư của các dự án nhà phố thương mại nổi tiếng, các lo ngại về pháp lý sẽ được tháo gỡ. Tính đến nay, Lê Phong đã bán ra thị trường 10.000 sản phẩm, trong đó 90% sản phẩm đã trao tay sổ hồng cho khách hàng.

Riêng tại thị trường Bình Dương, Lê Phong đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với gần 30 dự án nhà phố thương mại, khu đô thị, khu nhà ở xã hội và căn hộ cao cấp được đánh giá cao từ thị trường, đối tác, khách hàng. Gần đây nhất, dân cư dự án khu căn hộ The Emerald Golf View nằm cạnh Sân Golf Sông Bé của Tập đoàn đã được trao sổ hồng chỉ sau 5 tháng bàn giao.

Trong khi đó, Coteccons vốn là cái tên quen thuộc ở vai trò tổng thầu của nhiều dự án bất động sản - nghỉ dưỡng cao cấp. Từ những kinh nghiệm này, Coteccons sẽ mang đến đặc quyền có 1-0-2 cho những cư dân tương lai của The Emerald 68 - trải nghiệm chất lượng dự án chất lượng cao cấp, đảm bảo bộ tiêu chí an toàn - tỉ mỉ - bền vững - đúng tiến độ.

Đặc biệt, tại dự án căn hộ cao cấp The Emerald 68, Coteccons lấy cuộc sống con người làm tôn chỉ, mục đích để hình thành ý tưởng phát triển nơi an cư lý tưởng cho cư dân. Do đó, từng căn hộ sẽ được dồn tâm huyết từ những bàn tay tài hoa và khối óc sáng tạo của các kỹ sư Coteccons, chăm chút tỉ mỉ từ những thứ nhỏ nhất như chất liệu hệ thống xả nước nhà vệ sinh giúp giảm tiếng ồn đến áp dụng tiêu chuẩn khắt khe đối với hệ thống điện, xử lý nước thải, hệ thống ánh sáng hay thậm chí là tính toán tất cả các yếu tố như vị trí mặt trời, hướng gió, vị trí cửa sổ, giếng trời, vật liệu hấp thụ nhiệt, mặt đứng của kính, phương thức tạo bóng mát… để kiến tạo không gian luôn mát mẻ, thoáng đãng.

Cập nhật tiến độ xây dựng đến ngày 26.9.2023, dự án The Emerald 68 đang bước đầu triển khai xây móng hầm

Giải quyết bài toán vốn vay và tính thanh khoản

Bình Dương được xem là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất Việt Nam với 28 khu công nghiệp và 10 cụm công nghiệp đang hoạt động, thu hút 45.000 chuyên gia, kỹ sư nước ngoài và gần 1 triệu công nhân kỹ thuật cao đến làm việc. Do đó, nhu cầu thuê và mua nhà tại khu vực này cũng tăng cao. Chưa kể, những năm gần đây Bình Dương đang đón làn sóng dịch chuyển dân cư đến từ TP.HCM do mặt bằng giá BĐS tại thành phố liên tục tăng cao.

Riêng với TP.Thuận An - nơi The Emerald 68 tọa lạc hiện có tốc độ phát triển đô thị vượt bậc, hạ tầng ngày càng đồng bộ, hệ thống giao thông đang trên đà hoàn thiện. Theo Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Thuận An đến năm 2040, địa phương đang có những nâng cấp toàn diện về hạ tầng và cảnh quan đô thị với mục tiêu đưa Thuận An trở thành đô thị loại I giai đoạn 2031-2040. Do đó, người mua với mục đích đầu tư có thể lạc quan về tiềm năng cũng như tính thanh khoản của The Emerald 68.

Mức giá rumor của thị trường cho dự án đang rơi vào khoảng 42 triệu đồng/m² chưa kể được ngân hàng BIDV cho vay đến 70% giá trị hợp đồng mua bán. Đặc biệt, chủ đầu tư còn hỗ trợ lãi suất 0% đến 18 tháng và ngân hàng hỗ trợ ân hạn gốc đến 18 tháng. Với chính sách đặc biệt này, gánh nặng tài chính sẽ nhẹ hơn trên vai những người mua nhà ở thực lẫn nhà đầu tư.

Được biết, Coteccons và Lê Phong cam kết sẽ hoàn thành dự án Emerald 68 và bàn giao đúng tiến độ vào quý I/2025. Với loạt các tiện ích bố trí cao tầng, những giá trị độc nhất về vị trí và chất lượng công trình được bảo chứng bởi những thương hiệu hàng đầu thị trường, dự án tạo tiếng vang trên thị trường chỉ sau hơn một tuần ra mắt.