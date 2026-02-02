Người mua xe điện trên thế giới được hỗ trợ như thế nào?

Được Chính phủ 'bơm tiền' trực tiếp khi mua xe điện

Chính phủ Đức vừa công bố mở rộng chương trình trợ cấp xe điện cho người dân nhằm thúc đẩy nhu cầu mua xe điện trong bối cảnh doanh số của ngành công nghiệp ô tô đang chững lại. Chính sách mới tập trung vào đối tượng có thu nhập thấp và trung bình.

Nhiều nước ở châu Âu tăng hỗ trợ xe điện trong lộ trình giảm dần phương tiện động cơ đốt trong, hướng tới kỷ nguyên giao thông xanh ẢNH: BLOOMBERG

Bộ Môi trường Đức cho biết trên Reutes: Mỗi người dân khi mua xe điện sẽ được hỗ trợ sẽ từ 1.500 - 6.000 euro (khoảng 46 - 185 triệu đồng) cho mỗi xe. Riêng Berlin ước tính dành khoảng 3 tỉ euro (hơn 92.000 tỉ đồng) cho chương trình này, dự kiến hỗ trợ khoảng 800.000 xe đến năm 2029, đồng thời cho phép người mua nộp hồ sơ hồi tố đối với các xe đăng ký mới từ 1.1.

Bên cạnh các dòng xe điện thuần túy, Đức cũng đưa các dòng xe sử dụng bộ mở rộng tầm hoạt động (range extender) vào diện được trợ cấp, cho thấy cách tiếp cận linh hoạt nhằm khuyến khích người dân rời bỏ xe động cơ đốt trong, ngay cả khi chưa sẵn sàng chuyển hẳn sang xe điện pin thuần.

Đáng chú ý, các dòng xe điện nhập khẩu, kể cả những chiếc được sản xuất tại Trung Quốc - đối thủ cạnh tranh lớn của Đức trong ngành sản xuất ô tô - cũng sẽ được tham gia vào chương trình hỗ trợ tài chính này.

Giới phân tích nhận định, việc tái khởi động chính sách hỗ trợ với quy mô lớn không chỉ giúp người tiêu dùng an tâm hơn khi mua xe điện, mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về cam kết dài hạn của chính phủ trong lộ trình trung hòa carbon.

Cũng tại châu Âu, chính phủ Pháp hồi cuối năm 2025 đã bổ sung khoản hỗ trợ mới trị giá 1.000 euro (khoảng 31 triệu đồng) cho người mua hoặc thuê xe điện, áp dụng đối với các mẫu xe được lắp ráp tại châu Âu và sử dụng pin sản xuất trong Liên minh châu Âu (EU). Cộng với các chương trình ưu đãi hiện hành, mỗi người dân nước Pháp khi mua xe điện có thể được hưởng mức trợ cấp lên tới hơn 5.000 euro (khoảng 155 triệu đồng) cho mỗi xe.

Trong khi đó, người dân tại Bồ Đào Nha có thể nhận trợ cấp từ Chính phủ lên tới 4.000 euro (123 triệu đồng) với điều kiện phải loại bỏ xe chạy xăng hoặc diesel đã sử dụng trên 10 năm; giá xe không vượt quá 38.500 euro (hoặc 55.000 euro đối với xe có hơn 5 chỗ ngồi). Các tổ chức công và phi lợi nhuận có thể nhận trợ cấp tối đa 5.000 euro cho mỗi xe.

Nước này cũng hỗ trợ 50% giá mua cho xe máy điện, xe đạp điện và xe đạp chở hàng, với mức tối đa từ 500 - 1.500 euro tùy loại phương tiện. Đồng thời, trợ cấp tới 80% chi phí lắp đặt trạm sạc tại các tòa nhà chung cư, tối đa 800 euro (24,7 triệu đồng) cho thiết bị và 1.000 euro cho chi phí lắp đặt mỗi chỗ đỗ xe.

Ở châu Á, Hàn Quốc cũng đang tăng tốc trên hành trình chuyển đổi giao thông xanh. Theo Korea Times, chính quyền thành phố Seoul đã công bố kế hoạch mở rộng trợ cấp mua xe điện trong năm 2026, bằng cách cộng gộp nguồn hỗ trợ từ ngân sách trung ương và ngân sách thành phố. Mục tiêu là đẩy nhanh quá trình loại bỏ xe chạy xăng, dầu trong khu vực đô thị đông dân nhất cả nước.

Seoul dự kiến hỗ trợ hơn 22.500 xe điện trong năm 2026, bao gồm xe cá nhân, taxi, xe tải và cả xe buýt. Đáng chú ý, người dân đổi xe xăng hoặc diesel sang xe điện sẽ được nhận thêm khoản hỗ trợ khoảng 203 USD mỗi xe. Chính sách này cũng ưu tiên hộ thu nhập thấp, người mua xe lần đầu và các gia đình, phản ánh rõ định hướng công bằng trong chuyển đổi xanh.

Xe điện ngày càng trở nên gần gũi và thân thiện với người Việt nhờ rất nhiều chính sách ưu đãi từ nhà nước tới doanh nghiệp ẢNH: TN

Xe điện tại Việt Nam cũng ngày càng được ưu ái

Trong bối cảnh xu hướng giao thông xanh bùng nổ trên toàn thế giới, Việt Nam cũng đang đẩy mạnh nhiều chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy người dân và doanh nghiệp chuyển dịch sang xe điện. Những hỗ trợ từ Nhà nước về thuế, lệ phí, hạ tầng sạc và thủ tục đăng kiểm đang tạo ra cú hích mạnh mẽ, giúp xe điện trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Một trong những chính sách nổi bật nhất là miễn giảm thuế nhập khẩu linh kiện và phụ tùng xe điện. Đây là yếu tố quan trọng giúp giảm chi phí sản xuất. Đồng thời mở ra cơ hội lớn cho ngành công nghiệp xe điện trong nước. Việc miễn thuế giúp các nhà sản xuất tiết kiệm chi phí đầu vào. Cải thiện biên lợi nhuận và hạ giá thành sản phẩm. Nhờ đó, giá xe điện cạnh tranh hơn nhiều so với các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Chính sách này vừa hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia thị trường, góp phần tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh. Từ đó thúc đẩy ngành xe điện Việt Nam phát triển rộng rãi và bền vững hơn.

Bên cạnh chính sách miễn giảm thuế nhập khẩu, Chính phủ cũng triển khai nhiều ưu đãi về thuế sử dụng nhằm thúc đẩy người dân chuyển đổi sang xe điện. Theo quy định hiện hành, ô tô điện chạy pin được miễn 100% lệ phí trước bạ đến hết 28.2.2027. Chính sách này giúp người mua xe điện giảm đáng kể chi phí ban đầu so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Đồng thời, xe điện cũng đang được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn so với xe chạy xăng, dầu.

Khác với các nước, công cuộc chuyển đổi xe điện của Việt Nam được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía doanh nghiệp, nổi bật là thương hiệu xe điện Việt VinFast. Liên tục trong nhiều năm qua, VinFast đã công bố rất nhiều chương trình ưu đãi lớn giúp mọi đối tượng người tiêu dùng đều tiếp cận với xe điện một cách dễ dàng như: Hỗ trợ lãi suất vay, các gói ưu đãi giá bán, miễn phí sạc pin...

Mới nhất, công ty tổ chức chương trình mua xe trả góp với mức vốn đối ứng ban đầu bằng 0 đồng, kéo dài đến hết năm 2026. Đồng thời, hỗ trợ trực tiếp lên tới 10% giá xe đối với các dòng ô tô VF 8, VF 9; và 6% giá xe đối với tất cả các mẫu xe máy cùng các dòng ô tô phổ thông còn lại, bao gồm các mẫu VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, EC Van và dòng xe Green.

Ngoài ra, tất cả các dòng xe VinFast thuộc sở hữu cá nhân đều được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc V-Green đến hết 30.6.2027 với ô tô và đến hết ngày 31.5.2027 với xe máy.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa hính sách hỗ trợ xe điện của nhà nước và doanh nghiệp là bước ngoặt quan trọng giúp người dân dễ dàng tiếp cận phương tiện xanh - sạch - tiết kiệm. Đây cũng là thời điểm "vàng" để sở hữu xe điện với giá tốt nhất, chế độ ưu đãi lớn nhất và lợi ích lâu dài nhất.