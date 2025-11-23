Người Mỹ dùng máy đào Bitcoin để sưởi ấm trong mùa đông

Cái lạnh của mùa đông và hóa đơn tiền điện đang trở thành vấn đề lớn với người dân Mỹ. Phần lớn các gia đình dùng khí đốt tự nhiên, lò sưởi điện để làm ấm. Nhưng các thợ đào Bitcoin lại có cách tiếp cận mới.

Theo tính toán của công ty môi giới tài sản kỹ thuật số K33, ngành khai thác Bitcoin đang tạo ra khoảng 110 TWh nhiệt mỗi năm, đủ để sưởi ấm toàn bộ Phần Lan.

Những máy đào Bitcoin trên gác mái nhà

Theo tờ New York Times, trong mùa đông này, nhiều hộ gia đình đang đầu tư máy đào Bitcoin trị giá khoảng 900 USD để sưởi ấm trong nhà và cải thiện kinh tế. "Tôi đã thấy các giàn khai thác Bitcoin hoạt động lặng lẽ trên gác mái. Nhiệt lượng chúng tạo ra được dẫn qua hệ thống thông gió của ngôi nhà để bù đắp chi phí sưởi ấm. Đó là cách sử dụng năng lượng thông minh". Jill Ford, CEO của công ty khai thác Bitcoin Bitford Digital, nói với CNBC.

"Cùng chi phí sưởi ấm ngôi nhà, nhưng lợi ích là bạn đang khai thác Bitcoin", Ford cho biết. Các thợ đào đơn lẻ chỉ cần một máy đào cũ là có thể tham gia vào các nhóm khai thác để chia sẻ sức mạnh tính toán và nhận được khoản thanh toán tương ứng.

Một giàn khai thác Bitcoin được dùng để sưởi ấm tòa nhà rộng 223 mét vuộng ẢNH: KHƯƠNG NHA

Andrew Sobko, nhà sáng lập Argentum AI, cho biết: "Về mặt lý thuyết, việc dùng máy đào Bitcoin để sưởi ấm nhà là ý tưởng thông minh, bởi vì hầu hết năng lượng tiêu thụ trong quá trình tính toán đều được giải phóng dưới dạng nhiệt". Tuy nhiên, ông lưu ý việc này sẽ phù hợp hơn ở những nơi có khí hậu lạnh hoặc các tòa nhà có mật độ dân cư đông.

"Chúng tôi đang hợp tác với các đối tác để chuyển nhiệt vào hệ thống sưởi ấm tòa nhà và làm ấm nhà kính nông nghiệp. Thay vì cố gắng di chuyển nhiệt theo phương pháp vật lý, chúng tôi di chuyển máy tính đến gần nơi cần được sưởi ấm", Sobko nói.

Những hoài nghi

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hoài nghi với cách tận dụng này. Phó giáo sư Derek Mohr tại Trường Kinh doanh Simon thuộc Đại học Rochester, cho rằng: "Đúng là đào Bitcoin tạo ra rất nhiều nhiệt, nhưng cách duy nhất để truyền nhiệt đến nhà bạn là sử dụng điện của chính bạn".

Ông nói thêm rằng dù việc chạy máy tính liên tục sẽ sinh ra nhiệt, khả năng khai thác thành công một khối Bitcoin lại rất thấp.

Nhưng Nikki Morris, Giám đốc điều hành Viện Năng lượng Ralph Lowe thuộc Đại học Texas Christian, lại nghĩ khác. Bà cho rằng khai thác tiền điện tử tạo ra một tài sản kỹ thuật số có thể giao dịch, nó mở ra một nguồn doanh thu mới từ việc tiêu thụ điện năng. Nguồn điện đó có thể đến từ bất cứ đâu như lưới điện, khí đốt tự nhiên, năng lượng mặt trời, năng lượng gió hoặc pin.

"Hãy tưởng tượng một hệ thống khai thác tiền điện tử của khu chung cư tạo ra cả tiền kỹ thuật số và năng lượng nhiệt hữu ích. Điều này mở ra cánh cửa cho sự đổi mới, một phương pháp có thể bổ sung cho các hệ thống sưởi ấm hiện có và các chiến lược sản xuất năng lượng tái tạo", Morris nói.

Thử nghiệm thực tế

Trong khi các nhà nghiên cứu còn đang tranh cãi về tính hiệu quả, tại thị trấn Challis, Idaho (Mỹ), công ty Softwarm của Cade Peterson đang tái sử dụng nhiệt lượng từ Bitcoin để chống chọi với mùa đông. Một số cửa hàng và doanh nghiệp trong thị trấn đang thử nghiệm giàn máy đào của Softwarm để sưởi ấm và gia nhập mạng lưới khai thác Bitcoin.

Peterson cho biết tại tiệm rửa xe TC Car, Truck and RV Wash, chủ tiệm đã chi 25 USD mỗi ngày để sưởi ấm khoang rửa xe, làm tan tuyết và làm ấm nước. Trong khi các lò sưởi truyền thống tiêu tốn năng lượng, không mang lại lợi nhuận, các máy đào Bitcoin lại sinh lời nhiều hơn mà vẫn đạt yêu cầu về làm ấm.

Một công ty bê tông công nghiệp khác cũng đang bù đắp hóa đơn 1.000 USD mỗi tháng nhằm sưởi ấm bể chứa nước bằng cách lắp đặt máy đào Bitcoin.

Peterson đã tự sưởi ấm nhà mình trong hai năm rưỡi bằng thiết bị khai thác Bitcoin và tin rằng nhiệt lượng tạo ra đủ để đảm bảo hầu hết nhu cầu trong tương lai. "Vài năm nữa, bạn sẽ đến Home Depot và mua một máy nước nóng có cổng dữ liệu. Nước của bạn sẽ được đun sôi bằng Bitcoin", Peterson nói.