Người Mỹ 'ngại' mua xe Hyundai và Kia vì dễ bị trộm

Các vụ trộm xe ở Hyundai và Kia đã tăng vọt kể từ khi phong trào "Kia Challenge" được lan truyền trên mạng xã hội vào năm 2021. Đó là một thử thách khởi động xe ô tô bằng cáp USB trên xe ô tô của 2 thương hiệu trên, được cho là xúi giục hành vi phá hoại và trộm cắp, khơi mào cho hàng loạt vụ trộm xe cơ giới nhắm vào xe Kia và Huyndai ở Hoa Kỳ được sản xuất từ năm 2011 đến năm 2021.

Hàng loạt trào lưu bẻ khóa xe Hyundai và Kia xuất hiện trên mạng xã hội

Theo CNN, các vụ trộm xe Hyundai và Kia đã tăng hơn 1.000% kể từ năm 2020. Đó là một con số đáng kinh ngạc, số liệu này trích dẫn thông tin từ Viện dữ liệu tổn thất đường cao tốc Hoa Kỳ cho thấy cứ 1.000 xe Hyundai và Kia khai bảo hiểm thì có khoảng 1 xe bị đánh cắp trong nửa đầu năm 2020.

Nửa đầu năm 2023, tỷ lệ trộm xe Hyundai và Kia tăng vọt lên con số 11,2/1.000 chiếc. Đó là mức tăng khoảng 1.020% trong khi tỷ lệ trộm cắp đối với tất cả các hãng ô tô khác vẫn giữ nguyên. Các địa điểm bị trộm xe nhiều nhất ở Mỹ là Delaware, New York và Washington với số vụ trộm cắp gia tăng vào đầu năm 2023, đặc biệt ở Maryland là có số vụ trộm tăng đột biến.

Nguyên nhân dẫn đến các dòng xe Hyundai và Kia bị trộm được cho là thiếu thiết bị bảo mật trong quá trình thiết kế nên khiến một số mẫu xe rất dễ bị đánh cắp. Thương hiệu Huyndai và Kia đã cố gắng giải quyết vấn đề này bằng các bản cập nhật phần mềm và trang bị thêm bộ bảo vệ xi-lanh đánh lửa chống trộm, nhưng ngay cả những thay đổi này cũng không giải quyết được tất cả các vấn đề.

Những nạn nhân may mắn không bị trộm xe cũng thường xuyên giải quyết các trường hợp hư hỏng do bị đập phá

Đặc biệt, xe Hyundai và Kia được cho là có tỉ lệ bị phá hoại cao gấp 3 lần so với các hãng xe khác. Người ta cho rằng điều này một phần là do những tên trộm xe quá tinh vi về công nghệ. Ngay cả khi kẻ gian không lấy trộm được xe, các nạn nhân vẫn có thể phải xử lý trường hợp cửa sổ bị vỡ hoặc hư hỏng khác do chúng đập phá.

Với những rắc rối và phiền phức liên quan, nhiều người dùng tại Mỹ đang tỏ ra e ngại khi mua xe mới với 2 thương hiệu Hyundai và Kia. Nếu tập đoàn ô tô lớn nhất Hàn Quốc không sớm tìm ra giải pháp để hạn chế, tình hình kinh doanh sẽ rất khó khăn trong thời gian tới.