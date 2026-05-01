Người Mỹ thắc mắc: Xe Trung Quốc ổn, sao mình không được mua?
Thế giới

La Vi
01/05/2026 11:29 GMT+7

Hôm 24.4, YouTuber người Mỹ Ethan Robertson đã cho một số người xem nước ngoài của mình chiêm ngưỡng tận mắt những chiếc xe công nghệ cao của Trung Quốc tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh, và anh ấy cho biết người hâm mộ ở Mỹ luôn có cùng một câu hỏi: tại sao tôi không thể mua những chiếc xe này ở nước Mỹ?

YouTuber người Mỹ Ethan Robertson đang rất bận rộn tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh hôm 24.4.

Anh đang mang đến cho hơn một chục khách nước ngoài cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng những chiếc xe công nghệ cao của Trung Quốc.

Robertson là đồng sáng lập kênh YouTube Wheelsboy, chuyên giới thiệu về xe Trung Quốc dành cho khán giả nói tiếng Anh.

YouTuber người Mỹ đang sinh sống tại Trung Quốc này cho biết nhận thức về xe Trung Quốc của khán giả Mỹ đã thay đổi trong suốt 6 năm anh theo đuổi mảng đề tài này.

YouTuber Mỹ quảng bá xe Trung Quốc, khán giả Mỹ tiếc vì không mua được - Ảnh 1.

YouTuber người Mỹ Ethan Robertson ngồi trên chiếc xe địa hình Great Wall Motor Hi4-T tại Triển lãm Auto China hôm 26.4

"Chúng tôi có lượng khán giả rất đa dạng và đến từ khắp nơi trên thế giới, nhưng phần lớn khán giả trực tuyến của chúng tôi là người Mỹ. Tôi có thể nói rằng nhìn chung, phản ứng của người Mỹ đối với xe Trung Quốc là: tại sao tôi không thể mua được chiếc xe này? Phần bình luận của chúng tôi đầy rẫy những câu như: tôi không thể tin được chính phủ nước tôi lại không cho phép bán chiếc xe này. Nó vừa rẻ, vừa công nghệ cao, mà nhìn có vẻ rất ổn", anh Robertson cho hay.

Giá cả là lý do lớn khiến phần đông khán giả Mỹ của anh phản ứng với sự pha trộn giữa thích thú và thất vọng.

"Bạn đang nhìn vào một chiếc xe có giá khoảng 30.000 USD, và chiếc xe đó được trang bị đầy đủ, một chiếc SUV 6 chỗ, với hệ truyền động mở rộng, tủ lạnh, TV ở hàng ghế sau, màn hình lớn... trong khi ở những nơi như Mỹ, thật không may, với mức giá 30.000 USD, bạn hầu như không thể mua được bất kỳ loại xe điện hay xe hybrid nào ở mức giá đó", anh Robertson nói.

Ông Lei Xing, người dẫn chương trình podcast China EVs & More, bày tỏ hy vọng rằng cuối cùng xe Trung Quốc sẽ đến được thị trường Mỹ: "Tùy thuộc vào kết quả của hội nghị thượng đỉnh hai ông Tập - Trump, tôi nghĩ chúng ta có thể thấy cục diện này thay đổi theo một hướng khác. Nhưng về lâu dài, như tôi đã nói, đó chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không phải vào năm 2028 thì có thể là năm 2030. Có thể là vào những năm 2030. Tôi biết trong đời mình, tôi sẽ có thể mua được một chiếc xe điện Trung Quốc tại Mỹ".

