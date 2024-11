Người nặng lòng với kịch pantomime

Bà Đỗ Thu Giang (thứ 3 từ trái sang) cùng ê kíp và các diễn viên của vở Beauty and the Beast Ảnh: BTC

Pantomime (hay panto) là một thể loại sân khấu hài kịch kết hợp âm nhạc, vũ đạo và sự tương tác sôi động với khán giả. Đây là hình thức kịch nghệ truyền thống của Anh và Ireland, với những câu chuyện dễ hiểu, mang tính giải trí cao và lôi cuốn mọi đối tượng khán giả, đặc biệt là trẻ em. Tuy nhiên, loại hình giải trí này vẫn còn khá mới mẻ tại Việt Nam.

Với mong muốn mang đến cho khán giả Việt Nam một trải nghiệm sân khấu độc đáo và hấp dẫn, bà Đỗ Thu Giang, Giám đốc AMO Vietnam, đã quyết định đưa pantomime về Việt Nam, khởi đầu bằng vở diễn nổi tiếng Beauty and the Beast (tựa tiếng Việt: Người đẹp và quái vật). Đây là một quyết định táo bạo và đầy thử thách, nhưng cũng mở ra cơ hội lớn để phát triển một dòng kịch sân khấu mới mẻ, đáp ứng nhu cầu giải trí hiện đại, đặc biệt là trong các dịp lễ, tết.

Bà Đỗ Thu Giang (doanh nhân thuộc thế hệ 8X) đã dành nhiều năm đầu tư vào các dự án văn hóa tại Việt Nam. Trước khi quyết định nhập khẩu pantomime, bà Giang từng đến Anh với kế hoạch ban đầu là đàm phán các show nhạc pop lớn của Westlife, Coldplay... Nhưng trong chuyến công tác tại Anh vào tháng 6.2023, bà đã bị cuốn hút bởi thế giới sân khấu của pantomime. Sau đó, bà đã đi xem nhiều thể loại biểu diễn tại các nhà hát lớn, từ vở nhạc kịch cổ điển như The Phantom of the Opera đến vở hiện đại như Back to the Future. Từ đó, bà Giang nhận thấy pantomime, đặc biệt là vở kịch Beauty and the Beast, có tiềm năng hấp dẫn khán giả Việt Nam vì nội dung dễ hiểu và tính tương tác cao.

Giám đốc AMO Vietnam và ca sĩ Lee Brennan là người đồng phối hợp tổ chức tour diễn lần này tại Việt Nam Ảnh: BTC

Với những ấn tượng mạnh mẽ về pantomime, bà Giang đã quyết định đầu tư để mang vở Beauty and the Beast về Việt Nam. Vở kịch này được biết đến không chỉ nhờ vào câu chuyện cổ tích quen thuộc mà còn bởi yếu tố tương tác đặc sắc giữa các nghệ sĩ và khán giả, giúp trẻ em dễ dàng tiếp cận sân khấu, đồng thời tạo nên một không khí vui nhộn, sôi động cho cả gia đình.

Trong quá trình chuẩn bị cho việc chuyển thể vở diễn sang Việt Nam, bà Giang và đội ngũ của mình đã làm việc cật lực để tùy chỉnh nội dung sao cho phù hợp với văn hóa Việt, nhưng vẫn giữ những yếu tố đặc trưng của pantomime như các câu đùa tương tác và phong cách kể chuyện sôi động; bởi theo bà, điểm đặc biệt của pantomime là sự linh hoạt trong việc điều chỉnh kịch bản.

Ngoài việc làm việc với các chuyên gia sân khấu tại Anh để học hỏi về cách tổ chức và điều phối sản xuất, bà Giang còn được các giám đốc sân khấu đưa đi tham quan các khu vực hậu trường. Điều này giúp bà học hỏi cách sắp xếp, điều phối đạo cụ và tổ chức sân khấu một cách linh hoạt và hiệu quả. Nữ doanh nhân muốn mang về một vở kịch không quá đơn giản nhưng có thể tạo được sự thu hút đối với cả gia đình, đồng thời, có thể điều chỉnh nội dung sao cho hợp với khán giả Việt Nam.

Bà Đỗ Thu Giang cùng các thành viên ban nhạc The Bootleg Beatles Ảnh: BTC

Là một cựu du học sinh Việt Nam tại Anh, bà Giang có một tình yêu đặc biệt với văn hóa sân khấu phương Tây. Những năm tháng sống và học tập tại xứ sở sương mù không chỉ giúp bà trải nghiệm những tác phẩm sân khấu chất lượng mà còn khơi dậy niềm đam mê với nghệ thuật biểu diễn. Tuy nhiên, khi còn là sinh viên, bà gặp khó khăn về tài chính và không thể thường xuyên thưởng thức các vở diễn tại các nhà hát. Hai mươi năm sau, bà trở lại Anh, nhưng với tư cách là một doanh nhân thành đạt, bà đã có thể đưa các sản phẩm văn hóa từ Anh về Việt Nam.

"Tôi luôn cảm thấy thiếu thốn về cơ hội được tiếp cận sân khấu chuyên nghiệp khi còn là sinh viên. Giờ đây, tôi muốn mang những trải nghiệm đó về Việt Nam, không chỉ cho chính mình mà còn cho các thế hệ trẻ, để các em có thể yêu thích và làm quen với sân khấu ngay từ khi còn nhỏ", bà Giang nhớ lại.

Mục tiêu của bà Giang không chỉ là giới thiệu pantomime đến khán giả Việt Nam, mà còn là "mong muốn mang đến một sản phẩm sân khấu chất lượng quốc tế, giúp khán giả Việt Nam có thêm sự lựa chọn giải trí, đồng thời tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ cho các gia đình. Đây cũng là cơ hội để phát triển nhân sự ngành văn hóa, tạo việc làm cho nhiều người và nâng cao tiêu chuẩn sản xuất sân khấu tại Việt Nam".

Với quyết tâm đưa pantomime về Việt Nam, bà Giang hy vọng sẽ góp phần tạo dựng một cộng đồng khán giả mới cho các loại hình nghệ thuật biểu diễn. "Đây là một bước đi mạo hiểm, nhưng tôi tin rằng thị trường sẽ đón nhận. Tôi muốn giới thiệu cho các con, cho các gia đình một không gian sân khấu trọn vẹn, nơi mọi người có thể cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ, thú vị trong mùa lễ hội", bà Đỗ Thu Giang chia sẻ.