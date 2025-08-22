Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Chuyện lạ

Người Neanderthal và người hiện đại đã có con với nhau từ 140.000 năm trước

Khánh An
22/08/2025 15:34 GMT+7

Phát hiện mới cho thấy người Neanderthal và người hiện đại đã có con với nhau từ khoảng 140.000 năm trước, thay vì 40.000 năm trước như trong các nghiên cứu trước đây.

Phát hiện mới về 'tình sử' giữa người Neanderthal và người hiện đại - Ảnh 1.

Giáo sư Hershkovitz và chiếc hộp sọ được nghiên cứu

ẢNH: AP

Trang Science Daily ngày 22.8 đưa tin các nhà khoa học vừa phát hiện rằng người Neanderthal và người hiện đại (Homo sapiens) đã quan hệ tình dục với nhau sớm hơn 100.000 năm so với các nghiên cứu trước đây.

Phát hiện mới được công bố bởi nhóm nghiên cứu do giáo sư Israel Hershkovitz tại Đại học Tel Aviv (Israel) và nhà nhân chủng học cổ Anne Dambricourt-Malassé tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học quốc gia Pháp dẫn đầu.

Nhóm sử dụng phương pháp chụp CT và lập bản đồ 3D để nghiên cứu những mảnh xương của một đứa trẻ được cho là con lại giữa người hiện đại, còn gọi là người tinh khôn, và người Neanderthal.

Đứa trẻ này được chôn cách đây khoảng 140.000 năm trong một hang động ở Israel ngày nay.

Vì không có ADN cổ đại nào được tách chiết từ các hóa thạch, nên không thể xác định nguồn gốc của đứa trẻ. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết những chi tiết hiển vi trong xương cho thấy đứa trẻ mang đặc điểm của cả 2 nhóm.

Khi những mảnh xương lần đầu tiên được khai quật tại hang Skhul ở miền bắc Israel vào năm 1931, các nhà khảo cổ nhận thấy đứa trẻ không thuộc về người hiện đại, vốn đã đến khu vực này từ châu Phi, cũng không thuộc về người Neanderthal, vốn đến từ châu Âu. Họ kết luận rằng đó là một loài riêng biệt bản địa.

Phát hiện mới về 'tình sử' giữa người Neanderthal và người hiện đại - Ảnh 2.

Hộp sọ xương hóa thạch của đứa bé

ẢNH: AP

Việc lập bản đồ 3D mới đã cho phép các nhà nghiên cứu khảo sát những chi tiết nhỏ của hộp sọ mà trước đây khó quan sát hoặc giải mã. Các nhà nghiên cứu đã có thể xem xét những đặc điểm đặc trưng như cấu trúc của tai trong và dấu vết của các mạch máu từng cung cấp cho não.

Bằng cách so sánh các đặc điểm đã biết của cả người hiện đại và người Neanderthal, các nhà nghiên cứu kết luận rằng đứa trẻ là con lai.

Trước đây, bằng chứng sớm nhất được biết đến về sự lai ghép giữa 2 nhóm trên là khoảng 40.000 năm trước ở Trung Âu, theo giải thích của ông Hershkovitz.

Sự lai ghép và những thực hành văn hóa chung, bao gồm việc chôn cất và chế tác công cụ, thách thức quan niệm cho rằng người hiện đại "không khoan dung" với các nhóm người khác do sự thống trị sau này của họ, ông phân tích.

Khám phá thêm chủ đề

Xem thêm bình luận