Người Nhật Bản đổ xô tích trữ giấy vệ sinh, chính phủ phải khuyến cáo

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
24/03/2026 10:47 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản kêu gọi người dân không hoảng loạn đi mua giấy vệ sinh, sau những thông tin lan truyền cho rằng nguồn cung khan hiếm do chiến sự Trung Đông.

Theo The Japan Times ngày 23.3, tình trạng người tiêu dùng Nhật Bản đổ ra các cửa hàng mua giấy vệ sinh xuất hiện sau những hình ảnh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đó, một người dùng mạng xã hội X đăng trạng thái rằng: “Hiệu thuốc gần đây đã hết sạch giấy vệ sinh! Hình như mọi người đều đang tích trữ”. Một bài đăng khác lại có ảnh người mua chất đầy giấy vệ sinh, thức ăn cho mèo và vật dụng cá nhân.

Một kệ giấy vệ sinh tại một cửa hàng Nhật Bản treo thông báo với nội dung: "Thông tin về việc thiếu hụt giấy vệ sinh do ảnh hưởng nguồn cung dầu thô là không chính xác. Hầu hết các sản phẩm giấy đều được sản xuất trong nước. Nguyên liệu của chúng không có nguồn gốc từ dầu thô. Các nhà sản xuất vẫn đang sản xuất với số lượng rất lớn. Xin vui lòng đừng vội vàng mua sắm trong sự hoảng loạn".

Trước diễn biến trên, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết người tiêu dùng nên đưa ra quyết định hợp lý dựa trên thông tin chính xác.

Theo Hiệp hội Công nghiệp Giấy vệ sinh Gia dụng Nhật Bản, khoảng 97% giấy vệ sinh được sản xuất trong nước, sử dụng giấy và bột giấy tái chế, không phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Đông. Hiệp hội này nêu thêm hoạt động sản xuất không bị ảnh hưởng trực tiếp và có đủ năng lực để tăng sản lượng nếu cần thiết.

Trong quá khứ, người dân tại Nhật Bản cũng từng đổ xô đi trữ giấy vệ sinh vào thời điểm khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, hay mới nhất là đại dịch Covid-19.

Thế giới lo sốt giấy vệ sinh vì tắc nghẽn kênh đào Suez

Thế giới lo sốt giấy vệ sinh vì tắc nghẽn kênh đào Suez

Thế giới có thể sẽ phải đối diện với một cuộc khan hiếm giấy vệ sinh nữa do thiếu container và tình trạng có thể trở nên trầm trọng hơn vì vụ tàu chở container mắc cạn tại kênh đào Suez .

Nhật Bản Giấy vệ sinh tích trữ giấy vệ sinh Trung Đông
