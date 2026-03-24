Người Nhật Bản đổ xô tích trữ giấy vệ sinh, chính phủ phải khuyến cáo

Theo The Japan Times ngày 23.3, tình trạng người tiêu dùng Nhật Bản đổ ra các cửa hàng mua giấy vệ sinh xuất hiện sau những hình ảnh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
Theo đó, một người dùng mạng xã hội X đăng trạng thái rằng: “Hiệu thuốc gần đây đã hết sạch giấy vệ sinh! Hình như mọi người đều đang tích trữ”. Một bài đăng khác lại có ảnh người mua chất đầy giấy vệ sinh, thức ăn cho mèo và vật dụng cá nhân.
Trước diễn biến trên, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết người tiêu dùng nên đưa ra quyết định hợp lý dựa trên thông tin chính xác.
Theo Hiệp hội Công nghiệp Giấy vệ sinh Gia dụng Nhật Bản, khoảng 97% giấy vệ sinh được sản xuất trong nước, sử dụng giấy và bột giấy tái chế, không phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Đông. Hiệp hội này nêu thêm hoạt động sản xuất không bị ảnh hưởng trực tiếp và có đủ năng lực để tăng sản lượng nếu cần thiết.
Trong quá khứ, người dân tại Nhật Bản cũng từng đổ xô đi trữ giấy vệ sinh vào thời điểm khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, hay mới nhất là đại dịch Covid-19.
