'Người nhện' Andrew Garfield hẹn hò mỹ nhân 'Top Gun'

Andrew Garfield và Monica Barbaro đi xem quần vợt hồi cuối tuần ẢNH: AP

Theo Daily Mail, Andrew Garfield và Monica Barbaro cùng nhiều người nổi tiếng dự giải quần vợt Wimbledon vào cuối tuần. Hai diễn viên cùng diện đồ tông trắng đồng điệu, vui vẻ trò chuyện trên khán đài và dành cho nhau những cử chỉ gần gũi, ngọt ngào. Thậm chí, cánh săn ảnh còn chụp được khoảnh khắc tài tử phim The Amazing Spider-Man hôn má bạn gái hay lúc cặp đôi tay trong tay sánh bước ở khu vực bên ngoài.

Andrew Garfield - Monica Barbaro kín tiếng chuyện tình cảm

Cặp đôi vướng tin hẹn hò suốt nhiều tháng qua song giữ im lặng ẢNH: AP

Loạt ảnh mới nhất của Andrew Garfield và Monica Barbaro khiến nhiều người hâm mộ bàn tán xôn xao bởi cặp đôi này đã vướng tin đồn hẹn hò từ nhiều tháng qua. Tài tử 42 tuổi và mỹ nhân phim Top Gun: Maverick lần đầu tiên chụp ảnh cùng nhau là tại một bữa tiệc ở Los Angeles (Mỹ) hồi tháng 1.2025 và kể từ đó họ nhiều lần âm thầm xuất hiện cùng nhau. Đến tháng 2.2025, bộ đôi này lại được nhìn thấy cùng tham dự buổi biểu diễn kịch của ngôi sao Jonathan Bailey ở London (Anh). Hơn một tháng trước, họ cũng cùng nhau đi dạo trên một bãi biển đầy nắng.

Tháng 6.2025, People đưa tin Andrew Garfield và Monica Barbaro chuẩn bị hợp tác trong bộ phim mới của đạo diễn Luca Guadagnino. Trả lời phỏng vấn Entertainment Tonight, nữ diễn viên 35 tuổi cho biết cô chưa thể nói trước điều gì về dự án mới. Khi được phóng viên hỏi liệu có hào hứng nếu được làm việc với Andrew Garfield không, người đẹp 9X bật cười chia sẻ: "Tôi rất hào hứng được làm việc với toàn bộ dàn diễn viên, đó sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời". Trong khi đó, Andrew Garfield nhiều lần bày tỏ mong muốn giữ kín đời tư trước truyền thông.

Andrew Garfield và Monica Barbaro đều là diễn viên, có sự nghiệp riêng ở Hollywood ẢNH: AFP

Andrew Garfield sinh năm 1983, tài tử điển trai được khán giả toàn cầu biết đến với vai Người nhện trong The Amazing Spider-Man (2012), The Amazing Spider-Man 2 (2014) và Spider-Man: No Way Home (2021). Ngoài ra, anh còn ghi dấu ấn qua các bộ phim: Boy A, Mạng xã hội, Người hùng không súng, Trong từng nhịp thở, Tick, Tick... Boom!… Trong hơn 20 năm theo đuổi diễn xuất, tài tử này từng giành chiến thắng giải BAFTA, Quả cầu vàng, Tony đồng thời có hai lần nhận đề cử Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Đằng sau màn ảnh, đời tư của Andrew Garfield cũng nhận được sự quan tâm của truyền thông và công chúng. Nam diễn viên điển trai này nổi tiếng nhất với mối tình bên Emma Stone - bạn diễn trong The Amazing Spider-Man. Ngoài ra, anh cũng từng hẹn hò nhiều sao nữ: Shannon Woodward, Susie Abromeit, Aisling Bea, Rita Ora, Alyssa Miller…

Monica Barbaro kém Andrew Garfield 7 tuổi, cô ra mắt công chúng từ năm 2012, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim: Unreal, Chicago PD, Fubar… Nhiều khán giả toàn cầu biết đến cô qua vai phụ Natasha trong Top Gun: Maverick (2022) đóng cùng Tom Cruise.