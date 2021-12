'Người Nhện: Không còn nhà' thu hơn 1 tỉ USD

Phim do Jon Watts đạo diễn với diễn xuất của Tom Holland (ảnh), Zendaya… vừa đạt doanh thu hơn 1,054 tỉ USD toàn cầu vào sáng 27.12 (giờ VN). Bom tấn này do Sony phát hành, là bộ phim thứ 49 đạt mốc doanh thu tỉ USD và là phần phim về “Người Nhện” thứ 2 của Sony đạt thành tích trên sau Spider-Man: Far From Home (ra rạp năm 2019 với tổng doanh thu toàn cầu 1,13 tỉ USD).





Ở VN, Spider-Man: No Way Home khởi chiếu từ 17.12, tính đến nay đã thu về hơn 55 tỉ đồng dù hệ thống rạp ở nhiều tỉnh thành vẫn đang đóng cửa phòng dịch.