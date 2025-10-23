Người nữ chạy xe máy trượt ngã vào gầm xe đầu kéo tử vong

Gần 13 giờ ngày 23.10, Công an phường Tân Tạo cùng Công an TP.HCM giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và xe đầu kéo xảy ra trên đường Trần Đại Nghĩa.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, trước nhà số 92C Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo (quận Bình Tân cũ), TP.HCM xảy ra tai nạn giữa xe đầu kéo biển số 61C - 313.xx và xe máy biển số 62K1 - 196.xx do người nữ cầm lái, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến giải quyết hiện trường. CSGT tiến hành điều tiết, phân luồng từ xa, hạn chế các phương tiện di chuyển vào đường Trần Đại Nghĩa để phục vụ công tác điều tra, giải quyết hiện trường.

Bước đầu, nạn nhân tử vong được xác định tên H.T.T.N (23 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh). Qua trích xuất camera an ninh nhà dân cho thấy, thời điểm trên, xe đầu kéo chở cuộn sắt và xe máy của chị N. chạy cùng chiều trên đường Trần Đại Nghĩa hướng ra đường Võ Trần Chí.

Khi đến trước địa điểm trên, xe máy chị N. trượt ngã vào xe đầu kéo chạy bên cạnh, tử vong.

Lúc này, một người đàn ông chạy xe máy ngay phía sau khi thấy tai nạn cũng thắng gấp, trượt ngã văng ra làn đường bên cạnh. Rất may, tài xế xe tải chạy phía sau đã thắng kịp thời nên người đàn ông thoát nạn trong gang tất.

Người dân tại khu vực cho biết, đường Trần Đại nghĩa có diện tích mặt đường tương đối nhỏ, nhưng mật độ phương tiện tham gia giao thông qua đây đông, đặc biệt xe có kích thước lớn như container, xe tải... Khi tham gia giao thông, người dân cần quan sát kỹ, không chạy cặp hông hay quá gần các phương tiện này, khi có tình huống bất ngờ xảy ra không kịp xử lý.

Đến chiều cùng ngày, thi thể người nữ tử vong trong vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra, giao thông qua khu vực ổn định trở lại.