Người nữ công nhân biến trăn trở nơi lô cao su thành sáng kiến kỹ thuật

Mỗi ngày làm việc của chị Hoàng Thị Lan Anh bắt đầu từ khi nhiều người còn chưa thức giấc.

Khoảng 5 giờ sáng, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp xuyên qua những tán lá cao su, chị đã có mặt tại lô cây của mình ở Đội sản xuất Long Tân, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Con đường quen thuộc dẫn vào lô cao su đã in dấu chân chị suốt gần 15 năm qua.

Ít ai biết rằng, người phụ nữ luôn nở nụ cười hiền hậu ấy từng có một tuổi trẻ nhiều khó khăn.

Sinh năm 1988 tại Thanh Hóa, sau khi học hết trung học cơ sở, vì điều kiện gia đình, chị không thể tiếp tục con đường học tập như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Theo gia đình vào Bình Dương lập nghiệp, chị lựa chọn nghề công nhân khai thác mủ cao su và chính thức gắn bó với Nông trường Long Tân từ năm 2011.

Những ngày đầu nhận phần cây khai thác, cô công nhân trẻ không tránh khỏi những lo lắng. Tay nghề còn non, kinh nghiệm chưa nhiều, trong khi công việc đòi hỏi sự chính xác và kiên trì. Mỗi đường dao cạo đều phải đúng kỹ thuật để vừa đảm bảo sản lượng, vừa giữ gìn sức sống của cây.

Không chấp nhận tụt lại phía sau, chị chủ động học hỏi từ những công nhân có tay nghề cao, quan sát từng thao tác, ghi nhớ từng kinh nghiệm và kiên trì rèn luyện mỗi ngày. Chính sự cầu tiến ấy đã giúp chị từng bước trưởng thành trong nghề.

Chị Hoàng Thị Lan đang cạo mủ trên vườn cao su ẢNH: THÚC HUY

Gần 15 năm qua, chị luôn là một trong những công nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, tận thu sản lượng trên phần cây được giao, chấp hành nghiêm quy trình kỹ thuật và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp trẻ.

Nhưng điều khiến nhiều người nhớ đến chị Lan Anh không chỉ là sự cần cù.

Đó còn là tinh thần luôn trăn trở để công việc trở nên hiệu quả hơn.

Năm 2023, từ thực tế lao động hằng ngày, chị nhận thấy việc thiết kế miệng cạo úp trên cây cao su là một công việc khá vất vả. Theo cách làm truyền thống, công nhân thường phải cần đến hai người để thực hiện. Một người giữ đầu thước, người còn lại tiến hành rập bảng cạo. Với những miệng cạo ở vị trí cao, công nhân còn phải sử dụng ghế hoặc thang để thao tác, vừa mất thời gian, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động. Nhiều người phải chờ đồng nghiệp hỗ trợ hoặc thuê thêm lao động phụ mới hoàn thành công việc.

Từ những bất tiện đó, chị bắt đầu suy nghĩ: "Tại sao không tìm cách để một người cũng có thể tự thực hiện công việc này?".

Suy nghĩ ấy đã thôi thúc chị nghiên cứu và đưa ra sáng kiến "Giải pháp sử dụng thước - rập úp 2 trong 1 cho một người trong công tác thiết kế miệng cạo úp trên cây cao su".

Giải pháp sử dụng thước - rập úp 2 trong 1 của chị giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho người công nhân ẢNH: THÚC HUY

Sáng kiến giúp công nhân có thể chủ động thực hiện công việc mà không cần người hỗ trợ, giảm thời gian thao tác, hạn chế việc leo trèo nguy hiểm và nâng cao tính an toàn trong lao động. Quan trọng hơn, người lao động có thể chủ động sắp xếp thời gian thực hiện các công việc trên phần cây của mình mà không phụ thuộc vào người khác.

Đối với nhiều người, đó có thể chỉ là một cải tiến nhỏ. Nhưng đối với người công nhân trực tiếp sản xuất, đó là kết quả của quá trình quan sát, suy nghĩ và khát vọng làm tốt hơn công việc hằng ngày.

Chính sáng kiến ấy đã mang về cho chị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023.

Năm 2024, chị tiếp tục là công nhân hoàn thành kế hoạch sản lượng sớm nhất của đơn vị. Nhiều năm liền đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, được tuyên dương Công nhân ưu tú ngành cao su Việt Nam và được Bộ Tài chính tặng Bằng khen năm 2026.

Không chỉ là công nhân giỏi, chị Lan Anh còn là người tích cực tham gia các hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên, hiến máu nhân đạo, các chương trình an sinh xã hội và nhiều phong trào thi đua tại đơn vị.

Phía sau những thành tích ấy là một gia đình công nhân bình dị. Chồng chị cũng là công nhân khai thác mủ cao su, luôn đồng hành cùng vợ trong công việc và cuộc sống. Hai con của anh chị đều chăm ngoan, học tốt, trở thành nguồn động viên để vợ chồng chị tiếp tục gắn bó với nghề.

Gần 15 năm đi giữa những hàng cây cao su, chị Hoàng Thị Lan Anh vẫn giữ nguyên sự giản dị của người công nhân lao động. Nhưng từ những lát cạo lặng thầm mỗi sớm mai, người phụ nữ ấy đã viết nên câu chuyện đẹp về ý chí vượt khó, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến của người lao động ngành cao su hôm nay.