Người nước ngoài làm việc, sinh sống dài hạn tại Việt Nam khi tìm mua nhà cần nắm rõ mình được mua loại nhà nào và được sở hữu trong bao lâu. Người Việt đang sở hữu hoặc dự định mua căn hộ trong cùng tòa nhà cũng cần biết quyền của mình khác gì so với chủ sở hữu nước ngoài.

Người nước ngoài được mua căn hộ chung cư, tối đa 30% số căn mỗi tòa

Theo luật mới, cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam được sở hữu căn hộ chung cư thông qua mua, thuê mua của chủ đầu tư dự án, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại trong dự án, hoặc mua lại từ người nước ngoài khác. Tổ chức nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam cũng được mua căn hộ, nhưng chỉ dùng để bố trí cho người lao động của mình sinh sống.

Căn hộ người nước ngoài mua phải thuộc dự án nằm ngoài khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Luật giao các địa phương xác định và công khai danh mục dự án cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở, nhờ đó người mua có thể tra cứu trước khi giao dịch.

Về số lượng căn hộ được sở hữu, luật quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài "chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư". Với dự án có nhiều tòa, hạn mức 30% được tính riêng cho từng tòa.

So với người Việt: khác ở loại nhà, thời hạn và Giấy chứng nhận

Khác biệt đầu tiên giữa người nước ngoài và người Việt Nam khi mua nhà nằm ở loại nhà và cách thức sở hữu. Tổ chức trong nước, công dân Việt Nam được sở hữu nhà ở thông qua đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn hoặc nhận đổi nhà ở, và không bị giới hạn bởi hạn mức 30% số căn mỗi tòa. Cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu căn hộ chung cư trong dự án nhà ở thương mại, trong phạm vi hạn mức này.

Người mua nước ngoài cần tra cứu danh mục dự án được phép sở hữu nhà ở trước khi giao dịch ẢNH: PEXELS

Khác biệt thứ hai giữa hai nhóm chủ sở hữu nằm ở thời hạn sở hữu căn hộ. Cá nhân nước ngoài được sở hữu căn hộ theo thỏa thuận trong giao dịch nhưng không quá 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận; khi có nhu cầu, chủ sở hữu được gia hạn một lần theo thời hạn sử dụng còn lại của nhà chung cư, tối đa thêm 50 năm. Với công dân Việt Nam, luật không quy định thời hạn sở hữu căn hộ, nên mốc 50 năm chỉ áp dụng với chủ sở hữu nước ngoài.

Khác biệt thứ ba thể hiện trên Giấy chứng nhận mà người nước ngoài và người Việt Nam được cấp. Giấy chứng nhận cấp cho người nước ngoài sở hữu căn hộ chung cư không gắn với quyền sử dụng đất, trong khi chủ sở hữu là công dân Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Riêng cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam được sở hữu căn hộ là tài sản chung và có các quyền của chủ sở hữu như công dân Việt Nam.

Khi chủ sở hữu nước ngoài bán lại căn hộ cho tổ chức trong nước hoặc công dân Việt Nam, người mua được cấp Giấy chứng nhận gắn với quyền sử dụng đất và có các quyền như những chủ sở hữu trong nước khác. Nhờ đó, người Việt có thể an tâm sở hữu khi mua lại căn hộ từng thuộc về người nước ngoài, bởi quyền sở hữu căn hộ của người mua mới gắn với quyền sử dụng đất.

Chọn căn hộ: xem danh mục dự án và chất lượng vận hành

Ngoài việc tra cứu danh mục dự án do địa phương công khai, người mua nước ngoài nên đánh giá thêm ba tiêu chí. Tiêu chí đầu tiên là tiêu chuẩn thiết kế, thi công và dịch vụ của chủ đầu tư; người mua có thể đối chiếu các dự án chủ đầu tư đã bàn giao tại nhiều địa phương để xem chất lượng có nhất quán hay không.

Tiêu chí thứ hai người mua nên xem xét là khả năng kết nối tới các trục giao thông chính, nơi làm việc, cùng trường học, trung tâm mua sắm trong khoảng 15 phút di chuyển. Tiêu chí thứ ba là đơn vị quản lý vận hành: tòa nhà có cư dân nhiều quốc tịch cần đội ngũ chuyên nghiệp, hỗ trợ cư dân bằng ngoại ngữ, giữ an ninh và cảnh quan ổn định qua nhiều năm.

Luật Nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực từ 1.7.2027; Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc gia hạn thời hạn sở hữu đối với người nước ngoài. Khi đi vào thực tế, các quy định rõ ràng về hạn mức, thời hạn và việc bán lại giúp cư dân trong nước và nước ngoài cùng yên tâm sinh sống trong một tòa nhà.



