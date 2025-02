Người nước ngoài tăng mua nhà tại Hà Nội

Lượng tiêu thụ tập trung tại 10 dự án lớn

Dự án The Metropolitan (gồm 4 phân khu The Zurich, The Beverly, The London, The Paris) có giá từ 55 - 65 triệu đồng/m2.

Dự án Masteri Waterfront có giá từ 60 - 75 triệu đồng/m2.

Dự án Lumiere SpringBay có giá từ 70 - 80 triệu đồng/m2.

Dự án The Senique có giá từ 70 - 90 triệu đồng/m2.

Dự án Lumiere Evergreen có giá từ 75 - 90 triệu đồng/m2.

Dự án Lumi Hanoi có giá từ 75 - 90 triệu đồng/m2.

Dự án The Sola Park có giá từ 65 - 75 triệu đồng/m2.

Dự án The Victoria có giá từ 70 - 80 triệu đồng/m2.

Dự án Masteri Grand Avenue có giá từ 90 - 120 triệu đồng/m2

Dự án The Continental Imperia Signature có giá từ 80 - 110 triệu đồng/m2.