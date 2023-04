Người nuôi chồn hương ở Cà Mau khốn đốn vì bị mất trộm

Ngày 13.4, tin từ UBND H.Ngọc Hiển cho biết, thời gian qua, nhiều hộ dân nuôi chồn trên địa bàn huyện khốn đốn vì nạn mất trộm. Trước tình trạng này, UBND H.Ngọc Hiển đã đề xuất Công an tỉnh Cà Mau xem xét tăng cường lực lượng hỗ trợ cho Công an H.Ngọc Hiển thành lập chuyên án, tổ chức điều tra các vụ trộm trong thời gian sớm nhất.

Người dân nuôi chồn ở H.Ngọc Hiển hoang mang vì nạn mất trộm G.B.

Trang bị bình xịt hơi cay để đi trộm chồn

Ông Võ Thanh Hiện (ngụ ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, H.Ngọc Hiển) cho biết, gia đình ông có 2 điểm nuôi chồn hương, mỗi điểm đều cắt cử người trực, xây hàng rào bảo vệ và lắp camera quan sát nhưng vẫn bị trộm.

"Hơn 1 năm trước, tôi bị mất 18 con chồn, ước giá trị khoảng 150 triệu đồng. Coi lại camera, tôi thấy họ đi khoảng 3 - 4 người, có đem theo cưa, kiềm cộng lực, bình xịt hơi cay... ", ông Hiện bức xúc kể.

Dù lắp camera an ninh nhưng chỉ 1 chút lơ là là tài sản của bà con bị trộm lấy đi G.B

Ngày 8.2 vừa qua, gia đình ông Trần Việt Nam (58 tuổi, ngụ ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây) cũng bị mất 15 con chồn hương. "Hôm đó, khoảng 4 giờ ngày 8.2, vợ chồng tôi giật mình thức giấc vì bị mất điện. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi đi ra khu vực nuôi chồn để kiểm tra thì phát hiện bị mất 15 con chồn hương. Trong đó có 10 con cái, tổng trọng lượng khoảng 30 kg, 5 con chồn đực tổng trọng lượng khoảng 15 kg, giá trị bị thiệt hại tính theo giá thị trường về chồn thịt khoảng 78 triệu đồng", ông Nam thuật lại.



Cùng hoàn cảnh trên, nhiêù người nuôi chồn ở H.Ngọc Hiển hầu hết đều có tâm lý lo lắng đến tính mạng cũng như tài sản của gia đình mình vì nạn trộm. Mọi thói quen thường ngày của người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Đêm xuống, nhà nào cũng cửa đóng, then cài, không dám rời mắt khỏi đàn chồn.

Kiến nghị thành lập chuyên án, điều tra các vụ trộm

Theo lãnh đạo H.Ngọc Hiển, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện có xu hướng tăng qua các năm. Từ năm 2020 đến năm 2022 xảy ra 102 vụ trộm cắp, thiệt hại tài sản trên 1,6 tỉ đồng.



Giá chồn thịt được bán ra thị trường trung bình từ 1,8 đến 2,2 triệu đồng/kg G.B.

Điển hình như vụ mất trộm 13 con chồn hương xảy ra ngày 16.12.2020 tại ấp Duyên Hải, xã Tân Ân Tây, ước tính thiệt hại hơn 70 triệu đồng; vụ mất 24 con chồn hương xảy ra ngày 18.12.2021 tại ấp Tân Tiến, xã Tân Ân Tây, ước tính thiệt hại 175,5 triệu đồng; vụ mất 18 con chồn xảy ra ngày 14.3.2022 tại ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, ước tính thiệt hại 128 triệu đồng; vụ mất trộm chồn ở ấp Tân Tiến, xã Tân Ân Tây ngày 1.6.2022, ước tính thiệt hại khoảng 30 triệu đồng và vụ mất trộm chồn ở ấp Bà Khuê, xã Viên An ngày 31.5.2022, ước tính thiệt hại khoảng 72 triệu đồng.

Ngoài ra, trong một tháng gần đây của năm 2023, trên địa bàn H.Ngọc Hiển xảy ra 4 vụ mất trộm chồn hương nuôi. Tổng số chồn bị trộm 42 con, xảy ra trên địa bàn các xã Viên An Đông, Tân Ân Tây, Viên An và TT. Rạch Gốc. Các vụ trộm chồn hương gây thiệt hại rất lớn về tài sản và hoang mang cho người nuôi, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Hiện, UBND H.Ngọc Hiển đã chỉ đạo Công an huyện khẩn trương lập chuyên án, thành lập các tổ điều tra, xác minh để xử lý kịp thời các vụ trộm nêu trên. Tuy nhiên, lực lượng cán bộ điều tra Công an huyện chưa đảm bảo về mặt số lượng, cũng như công tác nghiệp vụ nên trong công tác triển khai phá án chậm. Do đó, UBND H.Ngọc Hiển đề xuất xin ý kiến Ban Giám đốc Công an tỉnh xem xét tăng cường lực lượng hỗ trợ cho công an huyện này thành lập chuyên án, tổ chức điều tra, các vụ trộm chồn hương trong thời gian sớm nhất.