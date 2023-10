Người Palestine mắc kẹt dưới làn bom đạn

Thế giới đang trải qua thời kỳ nguy hiểm

Trong báo cáo mới nhất, ông Jamie Dimon, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng JP Morgan lớn nhất

nước Mỹ, đã công bố lợi nhuận trong quý 3 đạt mức 13,15 tỉ USD (321.000 tỉ đồng), tương đương 4,33 USD/cổ phiếu, trong khoảng thời gian từ tháng 7 - 9, tăng 35% so với năm trước. Lãi suất tăng cùng với thương vụ mua lại Ngân hàng First Republic đã đẩy thu nhập từ lãi của JP Morgan lên mức cao kỷ lục như trên, theo tờ The Guardian.

Đi kèm những con số tích cực là những dự báo về triển vọng kinh tế trong tương lai. Trích dẫn cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và các cuộc giao tranh giữa Israel và nhóm Hamas, lãnh đạo JP Morgan ngày 13.10 cho rằng các yếu tố trên có tác động sâu rộng đến giá năng lượng và thực phẩm, thương mại toàn cầu cũng như địa chính trị. Theo ông, thế giới đang trải qua "thời kỳ nguy hiểm nhất" trong nhiều thập niên.

Ngoài xung đột quân sự, ông Dimon cũng cảnh báo các khoản nợ quốc gia đang gia tăng và "thâm hụt tài chính trong thời bình lớn nhất từ trước đến nay", điều mà ông cho rằng đang làm tăng nguy cơ lạm phát. Cùng với đó, ông Dimon lo ngại nỗ lực làm giảm mức độ nắm giữ trái phiếu, hay còn gọi là quá trình thắt chặt định lượng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tạo ra tác động chưa rõ ràng về lâu dài. Theo ông, quá trình này sẽ làm giảm tính thanh khoản trong hệ thống vào thời điểm mà khả năng tạo lập thị trường ngày càng bị hạn chế do các quy định.

Trong năm qua, các nhà hoạch định chính sách của FED đã 11 lần tăng lãi suất với hy vọng đè bẹp tình trạng lạm phát cao dai dẳng. Theo Đài Fox News, chỉ trong 1 năm, lãi suất đã tăng từ gần 0 lên trên 5%, tốc độ thắt chặt nhanh nhất kể từ những năm 1980. Giới tài chính Mỹ đã báo hiệu đợt tăng lãi suất khác sẽ được cân nhắc trong năm nay cho đến khi có nhiều bằng chứng đáng tin cậy cho thấy lạm phát cao đã vĩnh viễn giảm bớt. Các quan chức Mỹ cũng nhấn mạnh rằng lãi suất có thể sẽ duy trì ở mức cao nhất trong một thời gian.

Khánh Như