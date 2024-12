Người phụ nữ 2 lần bị đồn trúng số độc đắc 28 tỉ năm 2024 và những chuyện bất ngờ

Hình ảnh chị Hà Tô Phương Lan (ngụ Tây Ninh) bên những cọc tiền trúng số độc đắc "khủng" nhiều lần được dân mạng chia sẻ trong năm 2024 khiến chính chủ dở khóc dở cười.

"Đã quen với chuyện này rồi!"

Giữa tháng 6.2024, hình ảnh chị Lan cầm 3 tờ vé số, trong đó có 2 tờ trúng số độc đắc cùng 1 tờ trúng an ủi kèm những cọc tiền trúng số được dân mạng chia sẻ khắp nơi cùng với dòng trạng thái: "Tây Ninh quá là vip luôn ạ. Xin vía!".

Chị Lan từng nhiều lần bị đồn trúng số ẢNH: NVCC

Bên dưới bài đăng, nhiều người cho rằng đây là người phụ nữ may mắn khi đã trúng độc đắc 4 tỉ đồng. Cư dân mạng để lại bình luận, chúc mừng chủ nhân may mắn đã trúng số độc đắc cũng như "xin vía" để được như vậy.

Sau đó không lâu, nhiều tài khoản mạng xã hội tiếp tục chia sẻ clip chị Lan khẳng định chị trúng số độc đắc 12 tờ với giải thưởng 24 tỉ đồng. Khoảnh khắc chị cầm những tờ vé số trúng thưởng ngồi cạnh những cọc tiền với mệnh giá cao chất chồng lên nhau cũng được "viral" khắp cõi mạng.

Một tài khoản đăng thông tin này, bày tỏ: "Em là đứa em thất lạc của chị nè! 24 tỉ! Đừng ai tranh nha! Chị Lan, chủ nhân may mắn của 12 vé xổ số đặc biệt Vĩnh Long sống tại Tây Ninh, trị giá 24 tỉ. Thành tỉ phú đúng rằm tháng 7!".

Theo tìm hiểu của phóng viên trên thực tế, chị Lan trong những bức ảnh trên không phải là người trúng giải mà là chủ đại lý vé số cấp 1 Hùng Tú ở Hòa Thành (Tây Ninh). Những tờ vé số và số tiền trúng thưởng là của khách đổi tại đại lý của chị.

Trong đó, lần chị bị đồn trúng 4 tỉ là khi đang đổi vé số trúng giải thuộc đài Đồng Nai, mở thưởng ngày 12.6. "Khách trúng 3 tờ, trong đó có 2 tờ độc đắc và 1 tờ an ủi. Trong đó, mỗi tờ độc đắc sau khi trừ thuế và hoa hồng còn 1 tỉ 790 triệu đồng, còn tờ an ủi là 45,5 triệu đồng", chị Phương Lan cho biết.

Lần chị Lan đổi thưởng 4 tỉ cho khách ẢNH: NVCC

Theo lời kể của chủ đại lý vé số, vị khách may mắn trên là một phụ nữ đến lãnh giải cùng gia đình. Người này là người làm thuê, mua vé số để ủng hộ người bán, may mắn nhận được tin vui.

Còn lần thứ hai chị bị đồn trúng 24 tỉ là khi đang đổi thổi cho khách trúng độc đắc 12 tờ vé số thuộc đài Vĩnh Long, mở thưởng ngày 16.8. "Khách mua 36 tờ vé số, trong đó trúng 12 tờ độc đắc, 24 tờ an ủi. Sau khi trừ thuế, 12 tờ độc đắc khách thực nhận 21,6 tỉ và 24 tờ an ủi là hơn 1,1 tỉ. Vé do bạn hàng cấp 2 của mình bán, nên khi đổi thưởng mình không lấy tiền hoa hồng", chủ đại lý vé số nói thêm.

Nói về việc thường xuyên bị dân mạng đồn trúng số độc đắc, chủ đại lý vé số cho biết mình đã quá quen, nên không cảm thấy phiền hà. Ngược lại, chị Lan còn cảm thấy vui, thích thú vì "đâu phải ai cũng được đồn trúng số".

Hơn… 65 lần đổi trúng độc đắc năm 2024

Chị Lan khẳng định trong năm nay, tính tới thời điểm hiện tại, đại lý vé số của chị đã đổi thưởng trúng độc đắc hơn 65 lần và không thể nhớ hết những lần đổi thưởng giải khác. Trong số đó, trường hợp chị đổi thưởng với số tiền "khủng" nhất là 24 tỉ đồng nói trên.

Dù đã quá quen với chuyện đổi thưởng cho những khách hàng trúng số khủng, nhưng chị chủ nói rằng nhìn thấy khách vui, hạnh phúc trong mỗi lần trúng số chị cũng cảm thấy vui lây. Theo chị, có những trường hợp trúng số đã đổi đời, nhờ biết làm ăn, tích cóp nên cuộc sống tốt hơn.

"Tuy nhiên, cũng có những trường hợp sau khi trúng số xong người may mắn lại không biết tận dụng mà tiêu xài phung phí để rồi lâm vào cảnh khó khăn. Tôi đã chứng kiến những trường hợp như vậy. Tôi nghĩ rằng trúng số là một may mắn, nhưng cũng là một thử thách, nếu biết tận dụng thì mới đổi đời, gặp nhiều may mắn còn nếu chỉ biết ăn xài thì tiền như núi cũng hết", chị nói thêm.

Chị Lan nói rằng có hơn 65 đổi thưởng trúng độc đắc cho khách trong năm nay ở Tây Ninh ẢNH: NVCC

Nhà chị Lan có 3 đời kinh doanh vé số nổi tiếng ở Tây Ninh, từ năm 1979. Cha chị là ông Hà Minh Hùng đã bắt đầu sự nghiệp này của gia đình. Tuy nhiên năm 1985, trên đường về Tiền Giang lấy vé số, ông gặp tai nạn giao thông và qua đời. Từ đó, mẹ chị là bà Tô Thị Tú (73 tuổi) tiếp tục sự nghiệp của chồng tới nay.

Bà Tú nói rằng ở tuổi này, bà hạnh phúc nhìn chị Lan và các anh chị em kế thừa công việc của cha mẹ. Không chỉ ở Tây Ninh, gia đình bà còn có nhiều đại lý vé số ở Long An, Bình Dương, Bình Phước với gần 40 đại lý.