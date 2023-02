Người phụ nữ bị còng tay vẫn chửi rủa CSGT bị khởi tố: Từng bị phạt vì hành hung người khác

Ngày 20.2, thông tin từ Công an H.Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Thị Ngân (còn gọi là Ngân "gà", 44 tuổi, ngụ TT.Cành Nàng, H.Bá Thước), để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.



Bị can Ngân "gà" hiện đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, do có hành vi chửi bới, nhục mạ CSGT của Công an H.Bá Thước.

Dù bị còng tay nhưng bà Nguyễn Thị Ngân vẫn áp sát nhiều cán bộ CSGT để chửi bới, nhục mạ CẮT TỪ CLIP

Trước đó, khoảng 11 giờ 20 ngày 16.2, khi tổ công tác của CSGT Công an H.Bá Thước đang lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị N.T.N.L (25 tuổi, ngụ TT.Cành Nàng), do chị này không đội mũ bảo hiểm khi chạy xe máy, thì bà Ngân (mẹ chồng chị N.T.N.L) đến xin tổ công tác bỏ qua lỗi, không lập biên bản.

Tuy nhiên, khi tổ công tác không đồng ý thì bà Ngân bất ngờ xông đến và giật, vò tờ biên bản vi phạm hành chính của CSGT. Tiếp đó, bà Ngân liên tục dùng lời lẽ thô tục chửi bới lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Không chỉ chửi bới, bà Ngân còn dùng tay đánh vào người nhiều CSGT.

Trước tình huống trên, tổ công tác của Công an H.Bá Thước đã khống chế, dùng còng số 8 còng tay bà Ngân, đồng thời báo cho Công an TT.Cành Nàng đến giải quyết, xử lý theo quy định.

Vụ việc CSGT Công an H.Bá Thước bị chửi rủa đã gây xôn xao dư luận những ngày qua CẮT TỪ CLIP

Dù bị còng tay, nhưng bà Ngân vẫn tiếp tục áp sát vào người nhiều cán bộ CSGT và chửi bới, nhục mạ, thậm chí đòi "hôn cảnh sát giao thông đến hết đời".

Lực lượng của Công an TT.Cành Nàng và Công an H.Bá Thước đã phối hợp đưa bà Ngân về trụ sở, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự, tiến hành điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Vụ việc gây xôn xao dư luận những ngày qua, vì đoạn clip ghi lại sự việc được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy bà Ngân có nhiều lời lẽ rất thô tục chửi bới, nhục mạ CSGT.

Trước đó, tháng 11.2021, bà Ngân từng bị Công an H.Cẩm Thủy (Thanh Hóa) phạt hành chính 2,5 triệu đồng vì có hành vi chửi bới, đe dọa và hành hung một người phụ nữ trên địa bàn H.Cẩm Thủy.