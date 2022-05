Người phụ nữ cởi trần gây náo loạn thảm đỏ Cannes

Hôm 20.5 (giờ Pháp), Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 tiếp tục diễn ra với buổi công chiếu bộ phim Three Thousand Years of Longing. Trong khi dàn sao danh tiếng đang sải bước trên thảm đỏ thì một phụ nữ lạ mặt bất ngờ xuất hiện giữa đám đông. Người này không mặc gì ngoài một chiếc quần lót, thân dưới bê bết vết sơn đỏ, màu sắc của quốc kỳ Ukraine được tô trước ngực cùng dòng chữ: “Stop raping us” (tạm dịch: Ngừng cưỡng hiếp chúng tôi). Vị khách không mời này la hét ầm ĩ khiến nhiều người hốt hoảng. Lực lượng an ninh ngay lập tức tiến vào phía trong, lấy áo che chắn cho cô và đưa ra khỏi khu vực thảm đỏ.

Được biết, người phụ nữ hành động như trên để phản đối tình trạng bạo lực tình dục diễn ra tại Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga. The Hollywood Reporter tiết lộ vụ gây rối diễn ra trước thềm hoạt động Ukraine Day dự kiến tổ chức vào hôm 21.5 (giờ địa phương). Trong dịp này, Liên hoan phim Cannes sẽ tổ chức một loạt sự kiện nhằm thể hiện sự gắn kết, đồng hành với ngành công nghiệp điện ảnh Ukraine vốn đang gặp nhiều khó khăn vì tình hình bất ổn trong nước.

Thông thường, một người lạ mặt không dễ trà trộn vào khu vực thảm đỏ Cannes bởi mỗi khách mời phải vượt qua nhiều vòng kiểm tra an ninh. Variety tiết lộ các vệ sĩ thường xếp hàng bên ngoài khu vực thảm đỏ để giám sát dòng người đi qua máy dò kim loại. Sau khi vượt qua trạm này, khách mời sẽ thấy nhiều nhân viên an ninh và những người này sẽ hướng dẫn họ về thời điểm được phép vào bên trong. Ngay cả thảm đỏ chính cũng được bố trí một hàng dài bảo vệ nhằm kịp thời ngăn chặn những sự cố ngoài ý muốn.

Dù an ninh nghiêm ngặt song sự việc kể trên không phải là trường hợp gây rối hiếm hoi tại Liên hoan phim Cannes. Năm 2014, Vitalii Sediuk (phóng viên người Ukraine được biết đến với những vụ sàm sỡ sao nữ) đã vượt qua các chốt an ninh để lao lên thảm đỏ và chui đầu vào chiếc váy của America Ferrera khi cô tham gia buổi công chiếu How to Train Your Dragon 2. Lúc bị bảo vệ lôi ra ngoài, người đàn ông này vẫn cố níu chân nữ diễn viên khiến cô hoảng loạn.