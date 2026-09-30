Người phụ nữ khuyết tật tiết lộ hôn nhân 20 năm nhờ 'tìm bạn bốn phương'

Chia sẻ trong chương trình Thuận vợ thuận chồng, chị Nguyễn Thị Hiệp cho biết đã phải đối mặt với những khó khăn trong việc đi lại do mắc bệnh sốt bại liệt từ năm hai tuổi. Khi trưởng thành, những hạn chế về vận động cũng khiến nữ khách mời nhiều lần cảm nhận sự khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa. Chị Hiệp thừa nhận bản thân từng có những lúc yếu mềm về tâm lý và cảm thấy mình thiệt thòi hơn.

“Hồi mới lớn tôi nghĩ tình yêu của người khuyết tật rất là khó khăn. Tôi không dám yêu ai, nhưng khi gặp ông xã rồi thì cũng không biết sao mà liều”, chị tâm sự. Chính cuộc gặp gỡ với người bạn đời sau này đã khiến chị thay đổi suy nghĩ và mở lòng với tình yêu.

Cặp đôi nên duyên nhờ một bài đăng tìm bạn bốn phương Ảnh: NSX

Khoảng năm 1997 - 1998, chị Hiệp đăng bài tìm bạn bốn phương, mong tìm được một người bạn để trò chuyện và chia sẻ. Khi đó, anh Xuân Thanh tình cờ đọc được bài viết và chủ động viết thư làm quen. Từ những lá thư viết tay, cả hai dần trò chuyện và tìm hiểu nhau. Sau khoảng một năm, anh Thanh có dịp gặp chị tại thư viện trường. Từ một mối quan hệ ban đầu chỉ đơn giản là tìm bạn, những lần trò chuyện và chia sẻ giúp cả hai dần nhận ra sự đồng cảm.

Tuy nhiên, chuyện tình của cả hai không nhận được sự đồng thuận ngay từ gia đình anh Thanh. Khi anh đưa chị Hiệp về nhà, cha của nam khách mời đã thẳng thắn nói: “Ai cũng được, nhưng con bé đó là không được”.

Trước sự ngăn cản ấy, anh Thanh vẫn lựa chọn bảo vệ tình cảm của mình và tìm cách thuyết phục gia đình. Trong khi đó, chị Hiệp chọn chứng minh bằng cuộc sống sau hôn nhân. Từ cách làm việc, vun vén gia đình đến cách đối đãi với người thân, chị dần nhận được sự yêu thương và chấp nhận từ gia đình chồng.

'Quả ngọt' sau những thăng trầm

Sau gần hai năm vượt qua những trở ngại, cả hai chính thức về chung một nhà. Đến nay, anh Xuân Thanh và chị Hiệp đã có 20 năm gắn bó cùng 2 cô con gái. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, cả hai đã cùng nhau xây dựng cuộc sống ổn định và một gia đình mà chị Hiệp cảm nhận là viên mãn.

Chị Hiệp từng nghĩ chuyện tình yêu sẽ khó khăn hơn đối với một người khuyết tật như mình Ảnh: NSX

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống gia đình, anh Thanh còn ủng hộ những lựa chọn của vợ. Gần đây, chị Hiệp bắt đầu tập cử tạ và tham gia thi đấu tại Thái Nguyên, giành một huy chương bạc và một huy chương đồng. Trong những ngày đầu tập luyện, anh Thanh cũng là người đưa vợ đến nơi, động viên nữ khách mời trên hành trình mới.

Sau 20 năm, họ cũng hình thành cách giải quyết những khác biệt trong cuộc sống. Khi có điều gì chưa hài lòng, chị Hiệp cho biết hai vợ chồng sẽ trực tiếp trò chuyện và cùng nhau tìm tiếng nói chung. Với họ, việc cùng nhìn về một hướng giúp những bất đồng dần được tháo gỡ.

Anh Thanh cũng đề cao sự yêu thương, thấu hiểu và chia sẻ trong đời sống vợ chồng hơn những giá trị vật chất. Với anh, tài sản có thể là những điều bên ngoài, còn điều quan trọng là người luôn đồng hành bên cạnh mình. Đây cũng là cách anh nhìn về 20 năm hôn nhân và những gì đã cùng nhau xây dựng.

Từ câu chuyện của đôi vợ chồng, MC Đình Toàn nhấn mạnh ý nghĩa của sự đồng lòng trong hôn nhân, khi mỗi người đều có thể trở thành điểm tựa cho người bạn đời trên hành trình xây dựng hạnh phúc. Nam nghệ sĩ nói: “Trong hai vợ chồng, ai yếu thế hơn thì người kia chắc chắn sẽ trở thành một điểm tựa và là một chỗ dựa, một nơi che chở, thậm chí sự đấu tranh để phấn đấu thì chắc chắn anh phải làm rất nhiều”.