Người phụ nữ 'lên đồng' ở chùa Hương Tích bị lập biên bản

Ngày 4.3, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài gần 1 phút, ghi lại cảnh một nhóm rất đông du khách đang lễ bái tại khu vực có 2 tượng "hổ thần" trước điện Tam thế của chùa Hương Tích (tọa lạc tại xã Thiên Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh).

Người phụ nữ liên tục la hét, cắn vào áo của một số khách hành hương ở chùa Hương Tích

Đáng nói, trong đoạn clip xuất hiện người phụ nữ mặc áo dài màu đỏ, đầu đội khăn đóng, liên tục la hét, cắn vào áo của một số khách hành hương.

Khách hành hương cho rằng người phụ nữ trên đang bị "lên đồng", do "thần hổ" nhập vào người, nên nhiều người đã sụp lạy bà này.

Đa số cộng đồng mạng đều lên án người phụ nữ, cho rằng đây là hành vi mê tín dị đoan tại ngôi chùa được xem là "Hoan châu đệ nhất danh lam" này. Thậm chí, hành vi của người phụ nữ còn khiến du khách khiếp sợ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng Ban quản lý khu du lịch chùa Hương Tích, xác nhận đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ có biểu hiện như trên đang lan truyền trên mạng xã hội xảy ra trước điện Tam thế của chùa Hương Tích vào ngày 3.3. Bà Hà cũng cho biết, người phụ nữ có hành vi mê tín dị đoan này là Phan Thị C. (ngụ tại Nghệ An), đã bị Công an H.Can Lộc lập biên bản nhắc nhở.

Theo bà Hà, khoảng 10 giờ ngày 3.3, bà C. dẫn một đoàn du khách từ H.Quỳnh Lưu (Nghệ An) đến chùa Hương Tích để cầu an. Khi đến đây, bà C. mặc áo dài màu đỏ, đầu đội khăn đóng tán rộng thực hiện cầu an tại điện Tam thế và đã có những hành động như trên, gây phản cảm.

Phát hiện sự việc, Ban Quản lý khu du lịch Chùa Hương Tích phối hợp với Công an H.Can Lộc đã yêu cầu đoàn du khách đi theo bà C. dừng thực hiện hành vi nói trên.

"Theo chúng tôi, việc bà C. có biểu hiện giống như "lên đồng" là muốn để những người đi cùng tin theo tín ngưỡng mà bà này đang thực hiện. Do bà C. vi phạm lần đầu nên ngành chức năng chỉ lập biên bản nhắc nhở và yêu cầu bà C. dẫn đoàn du khách rời đi. Bà C. cũng thừa nhận hành vi sai trái và cam kết không tái phạm", bà Hà thông tin.

Chùa Hương Tích (hay còn gọi là Hương Tích cổ tự) nằm trên đỉnh núi Hồng Lĩnh có độ cao 650 m so với mặt nước biển. Chùa được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH-TT-DL) công nhận là di tích kiến trúc danh thắng cấp quốc gia vào năm 1990. Năm 2009, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định thành lập khu du lịch chùa Hương Tích là khu du lịch cấp tỉnh.

Theo truyền thuyết, chùa Hương Tích là nơi thờ công chúa Diệu Thiện, con của vua Trang Vương nước Sở đi tu hóa Phật.