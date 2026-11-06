Người phụ nữ ở TP.HCM 'bỏ quên' mảnh vòng tránh thai trong mũi hơn 20 năm

Ngày 6.11, Bệnh viện đa khoa Bình Phú (Bệnh viện quận 6 cũ), TP.HCM cho biết vừa lấy ra mảnh vòng tránh thai bị "bỏ quên" trong mũi hơn 20 năm ở một bệnh nhân nữ.

Trước đó, nữ bệnh nhân L.Q.C (56 tuổi, ở phường Bình Phú, TP.HCM) đến khám tại Bệnh viện đa khoa Bình Phú vì thường xuyên ngửi thấy mùi hôi tanh, kèm nhức vùng sống mũi kéo dài.

Qua thăm khám, bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng chỉ định chụp cắt lớp vi tính vùng mũi xoang. Kết quả ghi nhận một khối cản quang ở vùng khe mũi giữa. Kết hợp nội soi tai - mũi - họng, bác sĩ xác định đây là dị vật bằng nhựa.

Lúc này, bệnh nhân mới nhớ lại cách đây hơn 20 năm, khi bị viêm mũi xoang, bà từng được bác sĩ đặt một vật liệu vào mũi để điều trị.

Bệnh nhân được chỉ định nhập viện lấy dị vật. Dị vật lấy ra được xác định là một mảnh vòng tránh thai làm bằng nhựa mềm, có cấu trúc hình tháp như cây thông. Đây là loại vòng đã ra đời từ lâu và hiện không còn được sử dụng.

Mảnh vòng tránh thai lấy ra từ mũi bệnh nhân ẢNH: BVCC

Do dị vật tồn tại quá lâu, niêm mạc xung quanh bị dính, gây nhiễm trùng và chảy dịch hôi, khiến người bệnh khó chịu. Bệnh nhân còn mắc tăng huyết áp, đái tháo đường nên sau khi lấy dị vật, các bác sĩ chỉ định dùng kháng sinh phù hợp, kết hợp hút rửa mũi xoang tích cực. Nhờ đó, tình trạng hôi mũi và nhức mũi cải thiện đáng kể.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng khoa Khám bệnh, phụ trách điều hành Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện đa khoa Bình Phú, cho biết trước đây, vòng tránh thai được đặt vào mũi để điều trị viêm mũi teo, còn gọi là trĩ mũi. Phương pháp này nhằm thu hẹp khoang mũi, giảm các triệu chứng như nghẹt mũi giả, khô mũi và đóng vảy mũi.

Bệnh nhân và các bác sĩ điều trị ẢNH: BVCC

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Minh, Phó chủ tịch Hội Thính học Việt Nam (người hợp tác hỗ trợ chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa Bình Phú), cho biết hiện nay viêm mũi teo ít gặp hơn trước nhờ tiến bộ y học và việc chăm sóc sức khỏe được quan tâm hơn. Do đó, phương pháp đặt vòng tránh thai vào mũi hiện không còn được thực hiện.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Vinh khuyến cáo người có triệu chứng bất thường ở mũi, đặc biệt là mất khứu giác, ngửi thấy mùi hôi, chảy mũi, đau nhức mũi kéo dài hơn 3 tuần, nên đến cơ sở y tế có bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng và trang thiết bị đầy đủ để được thăm khám, chẩn đoán chính xác, kịp thời.