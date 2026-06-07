Người phụ nữ thầm lặng giữ màu xanh cho nhà máy cao su

Sinh năm 1990 tại Hưng Yên, tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học môi trường, từ năm 2017, chị trực tiếp vận hành, quản lý hệ thống xử lý nước thải, bảo đảm nước sau xử lý đạt chuẩn trước khi xả thải và hệ thống luôn hoạt động ổn định. Hiện chị Ngân là nhóm trưởng nhóm Xử lý nước thải Nhà máy Chế biến 30.4; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ bộ phận Nhà máy; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty kiêm Bí thư Chi đoàn Nhà máy.

Tận tụy với công việc, trách nhiệm với môi trường

Trong dây chuyền chế biến cao su, xử lý nước thải là khâu có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu sản xuất an toàn, bền vững. Với chị Ngân, đó không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm gìn giữ môi trường sống xung quanh nhà máy.

Công việc của chị bắt đầu từ việc theo dõi các thông số kỹ thuật, kiểm tra quá trình vận hành hệ thống, điều chỉnh kịp thời khi phát sinh biến động và phối hợp xử lý các tình huống bất thường. Khi hệ thống có dấu hiệu bất ổn hoặc phát sinh yêu cầu xử lý ngoài giờ, người phụ trách phải có mặt để bảo đảm hoạt động sản xuất không bị gián đoạn và nước thải sau xử lý đáp ứng yêu cầu môi trường.

Chị Ngân đang kiểm thông số đo tại Hồ sinh học trong hệ thống nước thải





Tham gia talkshow "Phụ nữ ngành cao su trong thời đại mới" do Báo Tuổi Trẻ phối hợp Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức, chị Ngân từng chia sẻ chân thực về đặc thù công việc của phụ nữ ngành cao su. Theo chị, phụ nữ trong ngành không chỉ chịu áp lực tại nhà máy, vườn cây mà còn gánh vác trách nhiệm gia đình, chăm lo con cái. Riêng lĩnh vực xử lý môi trường lại càng đòi hỏi sự bền bỉ, cẩn trọng và tinh thần sẵn sàng trước mọi tình huống.

Nhờ sự theo dõi sát sao và tinh thần trách nhiệm của tập thể, trong đó có vai trò trực tiếp của chị Ngân, hệ thống xử lý nước thải do chị phụ trách luôn vận hành ổn định; nước thải sau xử lý đạt Cột A theo QCVN 01-MT:2015/BTNMT. Hệ thống quan trắc tự động duy trì hoạt động liên tục, không để xảy ra sự cố môi trường. Không chỉ bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, chị còn chủ động theo dõi, điều chỉnh các thông số nhằm tiết giảm chi phí sản xuất cho đơn vị.

Dấu ấn sáng kiến từ thực tiễn lao động

Không bằng lòng với việc hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, chị Ngân luôn trăn trở tìm cách cải tiến quy trình, nâng cao hiệu quả xử lý môi trường và tiết giảm chi phí sản xuất. Với vai trò thành viên Ban Khoa học Nhà máy, chị tham gia nhiều sáng kiến xuất phát từ chính thực tiễn vận hành hệ thống xử lý nước thải.

Một trong những sáng kiến tiêu biểu là "Nghiên cứu xử lý nước thải không sử dụng hóa chất và đáp ứng yêu cầu tái sử dụng trong việc nuôi trùn quế". Từ thực tế làm việc, chị cùng tập thể nghiên cứu giải pháp giảm sử dụng hóa chất nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả xử lý, đồng thời tận dụng nguồn nước sau xử lý phục vụ mô hình nuôi trùn quế. Giải pháp này góp phần giải quyết bài toán môi trường trong sản xuất cao su, đồng thời mở ra hướng tận dụng tài nguyên theo mô hình sản xuất tuần hoàn, thân thiện với môi trường.

Sáng kiến đã đạt giải nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước (cũ) lần thứ VII, giai đoạn 2022 - 2023 và giải khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17, giai đoạn 2022 - 2023.

Tiếp nối kết quả đó, giai đoạn 2024 - 2025, chị tiếp tục triển khai sáng kiến "Giải pháp tận dụng nguồn nước thải giàu dinh dưỡng từ hệ thống xử lý nước thải mủ khối bổ sung vào hệ thống xử lý nước thải mủ ly tâm". Qua quá trình theo dõi thực tế, chị nhận thấy nguồn nước thải từ xử lý mủ khối vẫn còn hàm lượng dinh dưỡng có thể tận dụng để thay thế một phần hóa chất ethanol trong xử lý nước thải mủ ly tâm.

Sau thời gian nghiên cứu, thử nghiệm, giải pháp giúp tiết giảm trung bình 1,14 lít Ethanol trên mỗi tấn sản phẩm. Với sản lượng khoảng 6.000 tấn mủ ly tâm mỗi năm, sáng kiến giúp tiết kiệm hơn 6.840 lít ethanol, làm lợi hơn 181 triệu đồng mỗi năm. Quan trọng hơn, giải pháp còn góp phần giảm sử dụng hóa chất công nghiệp, hạn chế phát thải độc hại ra môi trường, phù hợp với định hướng chuyển đổi xanh của ngành cao su Việt Nam. Sáng kiến này được công nhận đạt giải nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp huyện giai đoạn 2024 - 2025.

Theo ông Đoàn Quang Trọng, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, Quản đốc Nhà máy Chế biến 30.4, chị Ngân là cán bộ gương mẫu, luôn chấp hành nghiêm quy trình kỹ thuật, bảo đảm năng suất, chất lượng và an toàn lao động. Trong quá trình công tác, chị thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cần cù, chủ động vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời tích cực hỗ trợ đồng nghiệp, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.

Thủ lĩnh Đoàn năng động, gần gũi

Không chỉ nổi bật trong chuyên môn, chị Nguyễn Thị Ngân còn là cán bộ Đoàn năng động, nhiệt huyết. Với vai trò Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty kiêm Bí thư Chi đoàn Nhà máy Chế biến 30.4, chị luôn chủ động đổi mới nội dung hoạt động Đoàn theo hướng thiết thực, gần gũi với đoàn viên thanh niên và gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Trong các phong trào thanh niên, chị là người đi đầu trong hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Chị trực tiếp tham mưu, tổ chức nhiều mô hình ý nghĩa như "Tết vì người nghèo", mỗi năm trao khoảng 50 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; các chương trình "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Chủ nhật xanh", "Trồng cây thanh niên", "Thùng rác xanh tái chế"…

Anh Trần Huỳnh Anh Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, nhận xét chị Ngân luôn chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, đề xuất nhiều nội dung mới trong hoạt động Đoàn và là người tiên phong thực hiện. Với tinh thần trẻ, năng động, sáng tạo, chị không chỉ làm tốt công tác phong trào mà còn trực tiếp tham gia Ban Khoa học của đơn vị, đóng góp vào nhiều sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật đạt giải trong những năm qua.

Với những đóng góp nổi bật, chị được Trung ương Đoàn tuyên dương danh hiệu "Người thợ trẻ giỏi toàn quốc" lần thứ XV năm 2025, cùng nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn và Công đoàn các cấp.

Chị Ngân được Vinh danh Người thợ trẻ giỏi toàn Quốc năm 2025

Trong công việc cũng như cuộc sống, chị Nguyễn Thị Ngân luôn giữ phẩm chất của người đảng viên trẻ: giản dị, chân thành, hòa đồng và trách nhiệm với tập thể. Với chị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là điều xa vời mà bắt đầu từ những việc nhỏ mỗi ngày: làm việc tận tụy, tiết kiệm trong sản xuất, sống trách nhiệm với đồng nghiệp, sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ mọi người xung quanh.

Chị Ngân nhận Bằng khen Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Những nỗ lực của chị được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu và phần thưởng: liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2023, 2024, 2025; nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025; cùng nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn, Công đoàn Cao su Việt Nam và UBND tỉnh Bình Phước (cũ).