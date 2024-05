Người phụ nữ treo cổ tự tử để lại danh sách nợ hụi trăm triệu

Ngày 25.5, Công an tỉnh Vĩnh Long kết hợp với Công an H.Long Hồ tiến hành xác minh và bàn giao thi thể bà Đ.T.S (67 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh, H.Long Hồ, Vĩnh Long) cho gia đình an táng. Bà S. được phát hiện đã treo cổ tự tử và để lại "thư tuyệt mệnh" kèm danh sách hụi viên còn nợ tiền.

Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường vụ việc NAM LONG

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, ông L.M.C (67 tuổi, ngụ cùng địa chỉ trên) thức dậy không thấy vợ là bà S. nên đi tìm thì phát hiện bà S. đã chết trong tư thế treo cổ ở nhà sau. Ông C. nhờ người đưa bà S. xuống và trình báo cơ quan công an.

Lúc này, gần khu vực thi thể bà S. có 1 tờ giấy với nội dung cho biết, do không thể xoay xở được tiền hụi nữa nên bà S. tìm đến cái chết; đồng thời ghi kèm danh sách các hụi viên còn nợ tiền, mượn tiền của mình với tổng số lên đến hàng trăm triệu đồng.

Theo người nhà, bà S. làm đầu thảo hụi và có mở nhiều dây hụi với nhiều hụi viên tham gia, nhưng có thể do nhiều hụi viên hốt hụi nhưng không đóng tiền lại nên khiến bà S. không có khả năng chi trả cho người sau nên tìm đến cái chết.