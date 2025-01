‘Người sói’ Hugh Jackman tình tứ với bạn gái sau cáo buộc ngoại tình

Hugh Jackman (56 tuổi) và bạn diễn Sutton Foster (49 tuổi) được nhìn thấy đang trao nhau nụ hôn bên trong một chiếc xe hơi ở thung lũng San Fernando, California (Mỹ). Những bức ảnh này được Daily Mail tung ra một ngày sau khi cặp đôi được nhìn thấy dành một buổi tối hẹn hò lãng mạn ở Santa Monica, California.

Trước đó vào đầu tháng 1, "Người sói" cùng bạn gái tham dự một trong những buổi biểu diễn cuối cùng của vở nhạc kịch Once Upon a Mattress tại Nhà hát Ahmanson ở Los Angeles.

Hugh Jackman và Sutton Foster từng nhiều lần ca ngợi nhau khi cùng hợp tác chung trong vở nhạc kịch The Music Man, được trình diễn trên sân khấu Broadway từ tháng 12.2021 đến tháng 1.2023.

Hugh Jackman và bạn gái Sutton Foster ẢNH: REUTERS

Khi trả lời phỏng vấn tạp chí People tại lễ trao giải Drama Desk Awards 2024 vào tháng 6.2024, Sutton Foster chia sẻ: "Anh ấy là một trong những người đàn ông tuyệt vời nhất từ trước đến nay, một bạn diễn đáng kinh ngạc". Trong lần xuất hiện chung trên chương trình trò chuyện Late Night With Seth Meyers để quảng bá cho The Music Man vào tháng 5.2022, nữ diễn viên nói: "Chương trình rất vui nhộn và tôi đang có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời khi được đóng cùng anh".

"Người sói" chuẩn bị trở lại sân khấu với các buổi biểu diễn trực tiếp tại Radio City Music Hall, New York. Chương trình mang tên From New York, with Love, sẽ bắt đầu vào ngày 24.1.

Hugh Jackman được cho là ly hôn với người vợ chung sống suốt 27 năm Deborra-Lee Furness để hẹn hò bạn diễn Sutton Foster. Nguyên nhân ly hôn không được hé lộ nhưng vợ cũ có động thái ngầm xác nhận tin đồn ngoại tình.

Ngày 12.11.2024, tờ US Weekly dẫn nguồn tin riêng khẳng định nguyên nhân ly hôn giữa Hugh Jackman và vợ cũ hơn 13 tuổi vào năm 2023 là do ngoại tình.

Những nguồn tin thân cận tiết lộ Hugh Jackman có quan hệ ngoài luồng với nữ diễn viên Sutton Foster khi cả hai đều đang có gia đình riêng.