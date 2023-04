Người thân tưởng nhớ con trai Lý Tiểu Long 30 năm sau khi anh qua đời

Còn rất nhiều góc cạnh cuộc đời Lý Quốc Hào mà thế giới không hề biết trước khi tai nạn trên trường quay bộ phim The Crow cướp đi mạng sống của anh vào ngày 31.3.1993.

Tuổi trẻ mạnh mẽ, kiên định

Lý Quốc Hào từng hạ gục một tên trộm khi hắn ta đột nhập nhà riêng của anh và báo cảnh sát đến bắt giữ kẻ gian.

Lý Quốc Hào qua đời ở tuổi 27

Với tư cách là lớp trưởng cuối cấp trung học, Lý Quốc Hào tổ chức một cuộc "nổi loạn" dưới nhiều hình thức. Anh kêu gọi các bạn cùng lớp không đến trường sau đó bị trường trục xuất.

Anh để mắt đến một cô gái xinh đẹp khi tham gia cuộc họp tại một công ty và quyến rũ cô ấy bằng sự kiêu ngạo rồi chia sẻ nụ hôn đầu tiên tại bữa tiệc Giáng sinh của công ty, sau đó tiếp tục ngỏ lời cầu hôn cô.

Mẹ của Lý Quốc Hào, bà Linda Lee Cadwell, nói với CNN: "Tính cách của Hào khiến nó trở thành một 'nhân vật chính' trong mọi việc đã làm".

Lý Quốc Hào là người anh, người con, người bạn am hiểu văn học, yêu động vật, ham đọc sách, có tài kể chuyện phong phú và là diễn viên tài năng đang trên đường trở thành một ngôi sao điện ảnh. Anh vô tình bị bắn chết khi đóng phim The Crow.

Lý Quốc Hào học một số động tác võ thuật từ cha Lý Tiểu Long. Bức ảnh chụp năm 1970 CNN

Giống như người cha lừng danh Lý Tiểu Long, Lý Quốc Hào thông minh và có sức mạnh tinh thần quá lớn để hành công trong sự nghiệp.

Em gái Lý Hương Ngưng (Shannon Lee) trả lời CNN trong một cuộc phỏng vấn: "Sự can đảm và cảm giác phiêu lưu đầy tự do của anh, sự sáng tạo nghệ thuật cũng như mong muốn học hỏi và trưởng thành của anh ấy đều đến từ khoảng thời gian anh ở bên cha tôi. Cha luôn là người hùng của anh trai tôi".

Ảnh hưởng từ người cha

Lý Tiểu Long rất vui khi chia sẻ võ thuật với con trai mình, bà Linda Lee Cadwell xác nhận điều đó.

Lý Quốc Hào thường nói về quá trình học võ từ cha trong các cuộc phỏng vấn đầu tiên của anh, tự hào rằng anh từng có nhiều năm học võ dưới sự hướng dẫn của cha, đồng thời, vô cùng đau buồn vì quá trình học bị gián đoạn sau khi cha qua đời.

Lý Quốc Hào mới 8 tuổi khi cha anh ra đi mãi mãi vì chứng phù não vào năm 1973, chỉ vài tháng sau khi bộ phim Long tranh Hổ đấu (tựa Anh Enter the Dragon) được phát hành, biến ông thành một biểu tượng võ thuật toàn cầu ở tuổi 32.

Mẹ anh mô tả Lý Quốc Hào "bị tổn thương nặng nề" khi Lý Tiểu Long qua đời, và phải mất một thời gian dài anh mới đứng dậy được để đến với nghệ thuật.

Lý Quốc Hào (trái) và David Carradine trong phim Kung Fu: The Movie (1986) CNN

Sau khi trải qua một phần đời thơ ấu ở Hồng Kông, nơi quay nhiều bộ phim của cha, Lý Quốc Hào nói thông thạo tiếng Quảng Đông nhưng phải điều chỉnh lại để nói tiếng Anh trôi chảy khi Cadwell chuyển cả gia đình đến Seattle sau cái chết của Lý Tiểu Long. Một năm sau, gia đình họ Lý định cư ở Los Angeles, hy vọng có một khởi đầu mới.

Khi còn là một thiếu niên, với sự giúp đỡ của Danny Inosanto, đệ tử của Lý Tiểu Long, Lý Quốc Hào bắt đầu tập luyện trở lại, cuối cùng trở nên thành thạo môn võ Tiệt quyền đạo.

Chẳng mấy chốc, Lý Quốc Hào trở lại con đường theo đuổi ước mơ diễn xuất cả đời của mình.

"Tôi luôn muốn trở thành một diễn viên", anh nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Ottawa Citizen vào năm 1992. "Tôi chưa bao giờ muốn làm bất cứ điều gì khác ngay cả khi tôi còn học tiểu học".

Bộ phim đầu tiên của Lý Quốc Hào là Kung Fu: The Movie ra rạp năm 1986. Anh đóng vai chính trong phim này và tiếp tục tham gia Legacy of Rage - một bộ phim hành động kiểu Hồng Kông truyền thống, sau đó đóng cùng Ernest Borgnine trong Laser Mission năm 1989.

Đầu những năm 1990, Lý Quốc Hào đóng vai chính trong các bộ phim hành động như Showdown in Little Tokyo, Rapid Fire. Anh thường được so sánh với các ngôi sao hành động Arnold Schwarzenegger, Jean Claude Van Damme.

Bà Cadwell kể, Lý Tiểu Long từng nói rằng trước tiên anh là một võ sĩ thứ đến mới là một diễn viên. Trong khi Lý Quốc Hào nói ngược lại.

Lý Quốc Hào cũng nói với tờ Ottawa Citizen vào năm 1992: "Tôi tin chắc cha không hề muốn cuộc sống của ông trở thành vấn đề đối với tôi. Nếu tôi có con trai, tôi sẽ muốn nó trở thành một người hữu ích chứ không phải gánh nặng".

Lý Quốc Hào trong phim Rapid Fire

Em gái Lý Hương Ngưng tiết lộ, được làm cha là điều mà Lý Quốc Hào mong muốn trải nghiệm với vị hôn thê Eliza Hutton.

Eliza Hutton là nhân viên của công ty nói trên, người mà Lý Quốc Hào say mê, nói rằng "có rất nhiều lý do để yêu anh".

Hutton trả lời CNN trong một cuộc trao đổi qua email: "Anh ấy chân thật, quyến rũ, cực kỳ thông minh, sâu sắc, đạo đức, không sợ hãi, lãng mạn, hài hước… Tất cả đều được bao bọc trong một vẻ đẹp chết người".

Sau màn cầu hôn "không thể nào quên" ở Venice (Ý), Eliza và Hào lên kế hoạch đám cưới chỉ vài tuần sau khi anh hoàn thành việc quay phim The Crow.

Hutton nói: "Brandon là một nhà văn, diễn viên và vận động viên tài năng, tận tụy với tâm hồn nhạy cảm. Cho dù nỗi đau mà tôi phải chịu đựng khi mất anh to lớn đến mức nào đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ đánh đổi thời gian chúng tôi bên nhau vì bất cứ điều gì".

Những ký ức của cô về thời gian họ bên nhau giống như những trang được xé ra từ một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Những ngày này, sau 30 năm anh qua đời, Hutton bộc bạch: "Tôi nhớ Hào vì sự chân thật và mạnh mẽ".

Một ngôi sao đang lên

The Crow được coi là cánh cửa dẫn đến những cơ hội lớn hơn cho Lý Quốc Hào.

Đây là phim kinh dị siêu nhiên dựa trên tiểu thuyết cùng tên của James O'Barr. Lý Quốc Hào đóng vai Eric Draven, nghệ sĩ guitar rock and roll, người được một con quạ bí ẩn triệu tập để sống lại từ cõi chết, tìm kiếm công lý.

Bộ phim do Alex Proyas đạo diễn có kinh phí ước tính 23 triệu USD do hãng Miramax sản xuất. O'Barr cùng với David J.Schow và John Shirley viết kịch bản.

Lý Quốc Hào vào vai Eric Draven trong phim The Crow CNN

Lý Hương Ngưng nhớ lại: "Anh trai tôi thích cơ hội được vươn vai và đóng những vai chính kịch. Thậm chí anh còn casting phim Say Anything - tác phẩm hài lãng mạn năm 1989 do John Cusack đóng vai chính. Đó là một vai diễn mà anh tôi thực sự muốn".

Tình thế thay đổi khi phim Rapid Fire ra rạp năm 1992. Lý Hương Ngưng làm trợ lý cho anh trai trong phim này và nhớ lại anh trai cuối cùng đã bắt đầu cảm thấy hy vọng rằng anh có thể đang trên đường bước ra khỏi cái bóng của cha mình.

Rapid Fire được quay khi Lý Quốc Hào mới 26 tuổi. Khi Lý Hương Ngưng gọi điện chúc mừng sinh nhật anh trai, nam diễn viên nói với cô rằng anh đã có một ngày "tuyệt vời" vì đang "làm điều mà anh yêu thích nhất trên đời".

Một kết thúc bi thảm

Đêm trước khi Lý Quốc Hào qua đời, anh đã gọi điện cho mẹ mình. Cadwell kể: "Nó rất vui vì đêm đó sẽ là cảnh quay cuối có liên quan đến vũ khí. Nó cũng rất mong chờ dự án tiếp theo. Đó là một bộ phim không có võ thuật. Tôi cảm thấy mừng cho con trai vì nó đạt mục tiêu là được ký hợp đồng với tư cách là một diễn viên chính kịch nghiêm túc".

Trong khi quay những cảnh cuối cùng của The Crow, Lý Quốc Hào vô tình bị bắn chết khi nam diễn viên Michael Massee, người đóng vai tay buôn ma túy Funboy trong phim, đã bắn vào Hào trong một cảnh quay bằng khẩu súng mà sau đó được phát hiện là được nạp đạn thật không đúng cách.

Bị bắn vào bụng, Lý Quốc Hào tử vong vài giờ sau đó tại bệnh viện North Carolina. Michael Massee cũng qua đời vào năm 2016.

Eliza Hutton và Lý Quốc Hào CNN

Những cảnh còn lại của Lý Quốc Hào được quay với diễn viên đóng thế cho anh là Chad Stahelski, sau này đạo diễn series phim John Wick. Bộ phim The Crow được phát hành vào năm 1994, thu về hơn 50 triệu USD trên toàn cầu.

Các vụ tai nạn trên trường quay trước đó và từ khi xảy ra với Lý Quốc Hào đã làm dấy lên những lời kêu gọi về việc áp dụng các biện pháp an toàn chặt chẽ hơn trên trường quay.

Lời kêu gọi lại tiếp tục diễn ra sau cái chết của Halyna Hutchins - nhà quay phim vô tình bị bắn chết bởi khẩu súng lục ổ quay do nam diễn viên Alec Baldwin cầm trên trường quay phim Rust.

Phần mộ của nam diễn viên kiêm võ sĩ Lý Quốc Hào và cha Lý Tiểu Long tại nghĩa trang Lakeview ở Seattle CNN

Lý Hương Ngưng phát biểu với tư cách là một người từng bị "tổn thương tâm hồn và thể xác bởi những tai nạn kiểu này" rằng 30 năm sau, cô vẫn không hiểu tại sao ngày nay súng đạn lại được sử dụng trên phim trường khi đã có các hiệu ứng đặc biệt an toàn hơn và có thể tiết kiệm chi phí hơn.

"Không có lý do gì để làm hại thêm mạng sống của bất cứ ai khác. Một người đã mất là quá đủ rồi", cô nói.

Lý Quốc Hào "gặp lại cha" vào ngày 4.4.1993, khi được an nghỉ tại nghĩa trang Lake View ở Seattle.

Cũng như người cha Lý Tiểu Long, Lý Quốc Hào đã sống một cuộc đời trọn vẹn nhất.