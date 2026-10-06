Người thợ điện chạy 21 km với lá cờ 1558

Ngày 27.9, anh Lê Minh Thành, chuyên viên Văn phòng Công ty Điện lực Quảng Trị, hoàn thành cự ly bán marathon 21 km sau 3 giờ 02 phút. Từ vạch xuất phát đến khi về đích, lá cờ 1558 vẫn được anh cầm trên tay.

Sắc áo ngành điện lực nổi bật trong giải chạy ẢNH: THANH LỘC

Giữa những chiếc áo chạy đủ màu sắc, bộ quần áo bảo hộ lao động màu cam của ngành điện khiến anh trở nên dễ nhận ra. Không ít runner tò mò hỏi anh có nóng không. Thành chỉ cười: "Mặc vậy để hiểu thêm khi đồng nghiệp làm việc giữa trời nắng nóng".

Với một người làm trong ngành Điện và có niềm đam mê chạy bộ, đường chạy lần này không chỉ là nơi để hoàn thành một cự ly. Anh muốn qua mỗi bước chạy, hình ảnh người thợ điện và công việc phía sau bộ quần áo bảo hộ trở nên gần gũi hơn với cộng đồng.

Những cuộc gặp trên đường chạy

Suốt 21 km, anh Thành nhiều lần được các "đồng run" gọi tên, đập tay chào hỏi khi chạy ngang qua. Nhưng những cuộc gặp bất ngờ tại các trạm tiếp nước mới để lại cho anh nhiều ấn tượng.

Có tình nguyện viên nhìn thấy lá cờ 1558 liền gọi anh lại hỏi chuyện rồi xin chụp ảnh. Một nữ tình nguyện viên khác vừa nhìn thấy bộ đồ bảo hộ đã vui vẻ reo lên: "Chú thợ điện - Bạch nguyệt quang của em đây rồi!". Cả hai cùng bật cười trước lời gọi đầy bất ngờ ấy rồi chụp với nhau một tấm ảnh.

Anh Thành chạy với lá cờ 1558 trên tay ẢNH: THANH LỘC

Những khoảnh khắc ngắn ngủi trên đường chạy khiến lá cờ 1558 trên tay anh Thành không còn đơn thuần là một vật mang theo. Nó trở thành một cách để những người xa lạ bắt chuyện, chia sẻ niềm vui và biết thêm về công việc của người thợ điện.

Trước khi chạy tại Đông Hà, anh Thành cùng anh Lê Tấn Phước, Phó trưởng Điện lực Phú Vang (Công ty Điện lực Huế), từng mang cờ 1558 tham gia cự ly 21 km tại Huế Amazing Marathon 2026. Khi ấy, con số 1558 cũng khiến nhiều người tò mò.

Lần này, anh tiếp tục mang lá cờ ấy về đường chạy quê nhà. Qua những người chạy cùng, tình nguyện viên, cổ động viên và khán giả, anh muốn giới thiệu một số điện thoại quen thuộc của ngành Điện: Tổng đài Chăm sóc khách hàng EVN 1558, hoạt động 24/7.

Chạy vì đam mê, mang theo niềm tự hào

"Việc tham gia các giải chạy là thỏa mãn niềm đam mê chạy bộ của tôi - một EVNer. Khoác lên mình màu áo đồng phục của ngành trên đường chạy, tôi càng thêm tự hào khi mang hình ảnh người thợ điện đến gần hơn với mọi người", anh Thành chia sẻ.

Khán giả và các “đồng run” cổ vũ cho nhân viên điện lực này trong suốt quá trình chạy bộ ẢNH: THANH LỘC

Vì thế, anh không chọn cách đứng bên ngoài đường chạy để giới thiệu về 1558. Anh mang lá cờ theo mình, chạy cùng nó qua từng kilomet.

Anh không đặt mục tiêu chứng minh mình chạy nhanh đến đâu. Sau 3 giờ 02 phút, điều còn lại với anh là niềm vui hoàn thành 21 km, những cú đập tay, những tấm ảnh và những cuộc trò chuyện ngắn với những người chưa từng quen biết.

Trên cung đường Đông Hà, lá cờ 1558 vì thế cũng có thêm một câu chuyện. Và biết đâu, sau cuộc gặp tình cờ ấy, khi cần ngành Điện hỗ trợ, sẽ có người nhớ đến hình ảnh người thợ điện từng chạy qua đường phố Đông Hà với lá cờ mang số 1558 trên tay.