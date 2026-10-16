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    Người tiêu dùng có quyền gì khi sản phẩm bảo hành nhiều lần vẫn bị lỗi?

    Người tiêu dùng có quyền gì khi sản phẩm bảo hành nhiều lần vẫn bị lỗi?

    THÔNG TIN DỊCH VỤ
    THÔNG TIN DỊCH VỤ
    Khi sản phẩm đã bảo hành nhưng vẫn phát sinh lỗi, pháp luật quy định những quyền gì để bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng?

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