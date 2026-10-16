Người tiêu dùng có quyền gì khi sản phẩm bảo hành nhiều lần vẫn bị lỗi?

Khi sản phẩm đã bảo hành nhưng vẫn phát sinh lỗi, pháp luật quy định những quyền gì để bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng?