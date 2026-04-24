Người trẻ chỉ nhau cách để sống xanh

Nguyễn Ngọc Ánh, người sáng lập Cộng đồng xanh Việt Nam (Giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2023, Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2022), nhấn mạnh lối sống xanh của giới trẻ. Chị cho biết mỗi người có thể sống xanh từ những hành động thiết thực trong đời sống hằng ngày. "Chúng ta nên chủ động mang theo bình nước cá nhân khi ra ngoài, dù là đi làm hay đi quán cà phê. Đây là giải pháp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để cắt giảm lượng ly nhựa và ống hút dùng một lần thải ra môi trường", Ngọc Ánh chia sẻ.

Bên cạnh đó, Ngọc Ánh còn gợi ý mô hình đi chợ xanh bằng cách sử dụng giỏ xách hoặc hộp đựng cá nhân để thay thế hoàn toàn túi ni lông. "Hôm nay chúng ta từ chối 5 túi ni lông, ngày mai có thể nhiều hơn. Quan trọng sự kiên trì thay đổi mỗi ngày từ những bước đi nhỏ nhất", Ngọc Ánh nói.

Bạn trẻ cùng nhau lan tỏa lối sống xanh tại ngày hội ẢNH: TUẤN QUANG

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà, Miss Eco International 2023, Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022, cho biết dự án bản thân đang theo đuổi là cuộc thi vẽ tranh bảo vệ môi trường. "Mỗi bức tranh là một câu chuyện, phản ánh góc nhìn riêng về môi trường. Điều đáng mừng là không chỉ các bạn trẻ mà cả học sinh tiểu học, thậm chí những em chưa từng có cơ hội vẽ trước đó cũng mạnh dạn thể hiện suy nghĩ của mình", Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà nói.

Bên cạnh việc nâng cao nhận thức, Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh cần lan tỏa hành động bằng những cách cụ thể như tổ chức workshop, tham gia các hoạt động nhặt rác cuối tuần hoặc xây dựng những dự án cộng đồng thiết thực.

Chia sẻ tại ngày hội, Nguyễn Đình Minh Tâm, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến TP.HCM, bày tỏ: "Mình luôn kỳ vọng Việt Nam có thể trở thành một quốc gia không rác thải. Nhận thấy nước ta đang ngày càng có nhiều các hoạt động dọn dẹp môi trường, mình và nhiều bạn trẻ khác cảm thấy rất hào hứng và sẵn sàng tham gia".

Sống xanh từ những điều đơn giản nhất ẢNH: TUẤN QUANG

Là một trong những thành viên tích cực của nhóm Sài Gòn Xanh, bản thân Tâm cảm thấy rất phấn khởi trước sự lan tỏa mạnh mẽ của lối sống xanh trong cộng đồng sinh viên. "Được góp một phần sức nhỏ để giúp Việt Nam thêm sạch đẹp hơn là điều khiến mình cảm thấy rất tự hào", Tâm nói.

Dương Tạ Linh Đan, sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho rằng giải pháp tạo ra tác động mạnh mẽ nhất hiện nay chính là công tác tuyên truyền. "Với hoạt động truyền thông được thực hiện đủ sâu và rộng, mỗi người sẽ tự nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Một khi chúng ta biết điều gì là tốt cho không gian sống xung quanh, việc hành động vì mục tiêu đó sẽ trở nên rất tự nhiên và dễ dàng", Đan bộc bạch.