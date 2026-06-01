Nữ ưu tiên chi tiêu mỹ phẩm, thời trang

Trả lời câu hỏi người trẻ chi tiêu gì nhiều nhất trong tháng? Lê Tuyết Sang Sang, sinh viên Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, cho biết khoản chi lớn nhất ngoài sinh hoạt phí cơ bản (ăn ở, đi lại, học tập) của em là dành cho mỹ phẩm và thời trang. "Mỗi tháng, em thường chi khoảng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng cho sở thích này", nữ sinh nói và cho biết hiện nguồn tài chính dựa vào gia đình là chính nên chưa xây dựng kế hoạch quản lý chi tiêu cụ thể.

Mua sắm áo quần là một khoản chi tiêu cũng khá nhiều của người trẻ ẢNH: THANH BÌNH

Tương tự, Đỗ Minh Thư, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, cho hay phần lớn khoản chi ngoài nhu cầu thiết yếu được dành cho mua sắm trực tuyến, chủ yếu là quần áo và mỹ phẩm. Theo Thư, nhờ tận dụng các chương trình khuyến mãi và mã giảm giá nên việc mua sắm online giúp tiết kiệm hơn. Mỗi tháng, nữ sinh chi khoảng 1-2 triệu đồng cho các mặt hàng này và nhận định đây chưa phải là khoản chi quá lớn so với khả năng tài chính của bản thân.

"Em có đi làm thêm với mức lương khá ổn để phụ chi phí cho học và sinh họat, dư ra em sẽ chi cho nhu cầu, sở thích cá nhân", Thư cho hay.

Mỹ phẩm được chi nhiều trong tháng ngoài nhu cầu thiết yếu ẢNH: MAI CÁT

Trong khi đó, Nguyễn Tường Vy, sinh viên Trường ĐH Gia Định, thường ưu tiên dành ngân sách cho cả mua sắm và giải trí sau khi đã trừ các khoản cố định như ăn, ở, học tập, đi lại. Các khoản mua sắm chủ yếu tập trung vào mỹ phẩm, thời trang, còn giải trí là mua vé xem concert hoặc các chương trình khác. Trung bình mỗi tháng, Vy chi khoảng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng cho mua sắm và khoảng 1 triệu đồng cho giải trí. Theo nữ sinh, tổng mức chi này chỉ chiếm khoảng một phần ba nguồn tài chính cá nhân nên phần lớn vẫn nằm trong khả năng kiểm soát.

"Tuy nhiên, có vài lần em lỡ mua sắm quá tay hay đi xem một bộ phim hay là tháng đó lại rơi vào cảnh thiếu hụt, xin thêm ba mẹ và bị trách mắng", Vy nói.

Ở góc độ người đi làm, Phạm Ngọc Vân (25 tuổi, nhân viên thống kê tại một công ty bảo hiểm, ngụ P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM), cho biết ngoài sinh hoạt phí thì chi tiêu nhiều nhất cho mỹ phẩm và dành một phần đáng kể ngân sách cho các mối quan hệ như gặp gỡ bạn bè, cưới hỏi, tân gia, thôi nôi. Các khoản chi này chiếm khoảng 5-7% thu nhập, tương đương khoảng 1 triệu đồng/tháng. "Để tránh thiếu hụt tài chính, tôi chia thu nhập thành các quỹ cố định, những khoản phát sinh lấy phần tiền tiết kiệm từ các tháng trước bù vào", Vân nói.

Nam thiên về chi tiêu công nghệ

Với Nguyễn Văn Long, sinh viên Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, khoản chi đáng chú ý nhất ngoài sinh hoạt phí là các thiết bị công nghệ phục vụ học tập như laptop, máy tính bảng, tai nghe… Do điều kiện tài chính còn phụ thuộc vào gia đình nên Long chỉ mua sắm khi thực sự cần thiết. Nam sinh cho biết bản thân luôn phân chia rõ các khoản tiền dành cho ăn uống, đi lại, sinh hoạt và tiết kiệm ngay từ đầu tháng để tránh rơi vào tình trạng "cháy túi".

"Em luôn có cuốn sổ để ghi chép chi tiêu mỗi tháng, sẽ chia cố định ra từng khoản chi và tiết kiệm dự phòng từ đầu. Nếu mà tháng này có phát sinh thì em sẽ lấy trong khoảng dự phòng của tháng trước. Còn nếu đủ trong quỹ chi tiêu của tháng thì không lấy phần tiết kiệm ra chi", Long nói.

Đồ công nghệ thường thu hút nam giới ẢNH: MAI CÁT

Còn Huỳnh Ngọc Duy, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ưu tiên chi cho thể thao, đồ công nghệ nhỏ và một số vật dụng học tập. Theo Duy, lịch học căng thẳng khiến việc đầu tư cho các hoạt động thể chất trở nên cần thiết để nâng cao sức khỏe và giảm áp lực. Khoản chi này tương đương vài trăm nghìn đồng đến dưới 1 triệu đồng mỗi tháng.

"Em cũng có thói quen phân chia tiền thành từng khoản cụ thể như phí sinh hoạt thiết yếu, mua sắm để kiểm soát chi tiêu hiệu quả hơn. Nhưng cũng có lúc không cân bằng được do em xài quá tay cho món đồ công nghệ yêu thích, vậy là tháng đó phải ăn ké và mượn tiền bạn", Duy nói.

Trong khi đó, Phạm Đài Thế (25 tuổi, ngụ P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), cho biết ngoài nhu cầu thiết yếu, anh chi nhiều cho các hoạt động giao lưu, gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp. Mỗi tháng, các khoản chi cho mối quan hệ xã hội thường dao động từ 1,5-2 triệu đồng. "Để cân đối tài chính, tôi ưu tiên trích một khoản cố định vào tài khoản tiết kiệm ngay khi nhận lương, sau đó mới điều chỉnh các khoản chi tiêu còn lại tùy điều kiện thực tế. Dù vậy, cũng có tháng xài hết phần tiết kiệm, thiếu hụt do những bữa tiệc gặp bạn bè", Thế nói.

Chi tiêu ra sao để quản lý tài chính hiệu quả?

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính, Sáng lập và là Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu (P.Phương Liệt, TP.Hà Nội), nhận định kỹ năng quản lý tài chính cá nhân của nhiều người trẻ hiện nay còn hạn chế. Không ít người trong độ tuổi 18-25 có tâm lý "còn trẻ, còn nhiều thời gian", nên kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu mà ít nghĩ đến kế hoạch dài hạn. Nhiều sinh viên vẫn phụ thuộc vào gia đình nhưng chưa có kế hoạch chi tiêu hợp lý, trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng khiến họ thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu hụt tài chính.

"Điều tôi rất ít gặp ở các bạn trẻ là những kế hoạch tài chính cho 1 năm, 3 năm hay 5 năm tới. Nhiều người không có mục tiêu tài chính rõ ràng nên luôn ở trong trạng thái mất cân đối thu - chi", ông Hiếu nói.

Theo ông Hiếu, những sai lầm phổ biến của người trẻ là chi tiêu quá nhiều cho ăn uống, giao lưu, giải trí và không chuẩn bị khoản dự phòng cho các rủi ro như bệnh tật, tai nạn. Khi không kiểm soát được chi tiêu, người trẻ rất dễ rơi vào cảnh "đầu tháng rủng rỉnh, cuối tháng cạn tiền". Để quản lý tài chính hiệu quả, mỗi người cần xây dựng kế hoạch dài hạn, kiểm soát các khoản chi và duy trì thói quen tiết kiệm. "Khoản tiền dự phòng chính là "tấm khiên an toàn" giúp ứng phó với biến cố bất ngờ, tránh rơi vào khủng hoảng tài chính khi gặp khó khăn", ông Hiếu nói.

Cùng quan điểm, chuyên gia Tài chính Lâm Minh Chánh, sáng lập AI tài chính WikiMoney (ngụ P.Sài Gòn, TP.HCM), cho rằng thay vì tiêu xài rồi mới tiết kiệm phần còn lại, hãy trích ngay ít nhất 20% thu nhập vào quỹ tích lũy ngay khi nhận lương. Phân bổ 50% cho những nhu cầu thiết yếu và 30% còn lại cho những nhu cầu mong muốn.

"Tiết kiệm trước khi tiêu là nền tảng để xây dựng sự an toàn tài chính và hướng tới độc lập tài chính lâu dài", ông Chánh nói.