Người trẻ ‘chữa lành’ cuối tuần nhờ Trạm Tiếp Sức Bền Bỉ HONOR X6c

Điểm nhấn sự kiện là loạt thử thách độc đáo như "Ném Chuẩn, Trúng Chất", "Thử Lực Tay, Máy Không Lung Lay" hay "Việc Gì Khó, Để AI Lo", giúp khách tham dự trực tiếp kiểm chứng độ bền đạt chuẩn SGS 5 sao Thụy Sĩ của HONOR X6c. Song song đó, nhiều người thích thú trải nghiệm Nút AI - tính năng hỗ trợ dịch thuật và tìm kiếm tức thì qua Google Lens.

Không khí tối 10.8 càng thêm bùng nổ với phần trình diễn của ca sĩ Ngô Lan Hương và nghệ sĩ Phát La, cùng những màn giao lưu đầy hào hứng. Trong suốt chương trình, HONOR đã trao hơn 5.000 phần quà, bao gồm 5 smartphone HONOR X6c, đồng hồ HONOR Watch 2i, tai nghe và vòng tay thông minh.

"Trạm Tiếp Sức Bền Bỉ" thu hút hàng ngàn người tham gia

HONOR X6c ra mắt tháng 7.2025, có giá từ 4,29 triệu đồng với ba màu Xanh Đại Dương, Đen Bóng Đêm, Trắng Ánh Trăng. Khách hàng được giảm đến 600.000 đồng, trả góp 0% và đổi trả trong 100 ngày nếu lỗi nhà sản xuất. Từ nay đến ngày 17.8, tuần lễ HONOR Week ưu đãi đến 30% cùng nhiều quà tặng công nghệ hấp dẫn, số lượng có hạn, dành riêng cho học sinh, sinh viên và người lao động phổ thông.