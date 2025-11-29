Người trẻ Đà Nẵng trong chính quyền thông minh

Trong bức tranh đầy năng động ấy, lực lượng người trẻ TP.Đà Nẵng nổi lên như một trong những nhân tố quan trọng tạo nên sức bật mới cho chính quyền đô thị thông minh.

Đồng hành cùng chính quyền trong phát triển công dân số

Đà Nẵng được đánh giá là một trong những địa phương có tốc độ chuyển đổi số (CĐS) mạnh mẽ hàng đầu cả nước. Một phần quan trọng của kết quả này đến từ sự tham gia chủ động, sáng tạo của thanh niên, những công dân số nhanh nhạy với công nghệ, tư duy đổi mới và khả năng thích ứng cao.

Từ các sở, ban ngành đến chính quyền cấp cơ sở, đội ngũ cán bộ trẻ góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong xử lý công việc, vận hành hệ thống quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và phát triển các nền tảng số phục vụ người dân.

Tinh thần dám nghĩ, dám làm của người trẻ đã hỗ trợ hiệu quả cho việc số hóa quy trình, cải tiến phần mềm và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Không chỉ đóng vai trò thực thi, người trẻ còn trở thành lực lượng lan tỏa thói quen sử dụng dịch vụ số đến cộng đồng. Họ tham gia xây dựng các hướng dẫn trực tuyến, hỗ trợ người dân tiếp cận ứng dụng đô thị thông minh, khai báo thủ tục hành chính, đăng ký dịch vụ công, thanh toán không dùng tiền mặt…

Ngay sau khi chính quyền hai cấp chính thức đi vào hoạt động, Đoàn P.Hương Trà đã thành lập nhiều tổ cộng đồng đến từng nhà, gõ từng cửa tuyên truyền cho người dân về bộ máy mới, địa điểm trụ sở làm việc và ý nghĩa của tên gọi P.Hương Trà.

Tuổi trẻ P.Hương Trà hỗ trợ xử lý các thủ tục khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Không chỉ thông tin, các tổ ứng cứu còn hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính sau sáp nhập; cung cấp địa chỉ truy cập dịch vụ công trực tuyến, trực tiếp hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà hoặc "cầm tay chỉ việc" tại bộ phận một cửa. Nhóm người yếu thế, người lớn tuổi, ít tiếp cận công nghệ luôn được ưu tiên hỗ trợ.

Nhờ vậy, người dân nhanh chóng thích ứng với mô hình mới, giảm bỡ ngỡ ban đầu và mạnh dạn hơn khi tiếp cận dịch vụ số. Đoàn viên, thanh niên đã trở thành cầu nối đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống.

Chị Tô Ngọc Hạnh Nữ, Bí thư Chi đoàn P.Hương Trà, cho biết vai trò của đoàn viên, thanh niên trong tuyên truyền, hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính và cài đặt phần mềm không chỉ đơn thuần là hỗ trợ kỹ thuật. Quan trọng hơn, đó là tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh CĐS.

Sáng tạo để xây dựng thành phố đáng sống thông minh hơn

Trong khuôn khổ Festival Thanh niên Đà Nẵng tiên phong CĐS năm 2025, Thành đoàn đã khánh thành công trình "Số hóa phòng truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố" - một tour tham quan thực tế ảo ứng dụng công nghệ hiện đại, mang đến trải nghiệm mới mẻ và sinh động.

Trong không gian số hóa này, người xem có thể tương tác với từng khu vực trưng bày, tìm hiểu các giai đoạn lịch sử, thành tựu của tổ chức Đoàn và chiêm ngưỡng hình ảnh, tư liệu quý được tái hiện sống động. Công trình không chỉ là sản phẩm công nghệ mà còn là cách kể chuyện hấp dẫn về hành trình cống hiến của tuổi trẻ Đà Nẵng qua các thời kỳ.

Tuổi trẻ Đà Nẵng phát biểu, góp ý tại các diễn đàn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cùng với đó, nhiều dự án sáng tạo của thanh niên được triển khai. Trong đó, hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ của thành phố cũng thu hút đông đảo doanh nhân trẻ tham gia, từng bước tạo ra những sản phẩm đột phá phục vụ cuộc sống.

Với sự đồng hành của chính quyền, thế hệ trẻ được kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt trong CĐS, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố hiện đại, năng động và giàu tính nhân văn.

Anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, cho hay thế hệ trẻ của thành phố là lực lượng quan trọng trong quá trình CĐS, vừa là người hưởng lợi, vừa là chủ thể sáng tạo.

"Xây dựng chính quyền thông minh không chỉ dựa vào nền tảng công nghệ hiện đại mà còn dựa vào những con người có khát vọng và tinh thần trách nhiệm. Thanh niên Đà Nẵng đã và đang chứng minh vai trò tiên phong của mình bằng hành động cụ thể", anh Hùng nói.

Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cũng khẳng định, trong thời gian tới, thanh niên sẽ tiếp tục là lực lượng dẫn dắt, tạo nguồn cảm hứng đổi mới trong cộng đồng.

"Chúng tôi mong muốn mỗi bạn trẻ Đà Nẵng không chỉ sử dụng công nghệ mà còn làm chủ công nghệ, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực, hoàn thiện mô hình đô thị thông minh và giữ vững danh hiệu thành phố đáng sống", anh Hùng nhấn mạnh.