Người trẻ góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước

Hôm nay 27.5, tại xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển, Cà Mau - xã đặc biệt khó khăn, sẽ diễn ra lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 do T.Ư Đoàn tổ chức với nhiều hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội ý nghĩa như: xây dựng nhà nhân ái, nhà tình bạn, xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn… Đây là dịp người trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc, tôn giáo…



N HIỀU NÉT MỚI

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay được xác định kéo dài từ tháng 4 - 10, sẽ liên kết lực lượng: thanh niên với nông dân, công nhân, phụ nữ, công an, quân đội…; liên kết địa bàn: nông thôn, đô thị, vùng, miền, địa phương; liên kết cộng đồng: tổ chức Đoàn với các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm tự phát; các tổ chức, cá nhân. Việc đưa ra chủ trương "3 liên kết" này, T.Ư Đoàn muốn tạo ra tính bền vững cho các công trình, phần việc của thanh niên tình nguyện chia sẻ vì cộng đồng…

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành LÊ THANH

Bên cạnh đó, Ban Bí thư T.Ư Đoàn chỉ đạo tất cả các cụm thi đua đều tổ chức triển khai ít nhất 1 công trình, hoạt động tình nguyện chung cấp cụm, thể hiện tính liên kết chặt chẽ giữa các địa bàn trong hoạt động tình nguyện.

Năm 2023 cũng là lần đầu tiên Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tổ chức cho lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện tại 100% các Đảo Thanh niên trên toàn quốc và 5 làng thanh niên lập nghiệp.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 có sự tiếp nối những nội dung, công việc của Tháng Thanh niên năm 2023 ở nhiều nội dung, địa bàn. Theo đó, Ban Bí thư T.Ư Đoàn chỉ đạo các tỉnh, thành Đoàn tập trung nguồn lực hỗ trợ các thôn, bản, ấp khó khăn đã lựa chọn để hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới trở thành "Làng quê đáng sống"

Thông tin từ T.Ư Đoàn cho biết Ban Bí thư T.Ư Đoàn chỉ đạo trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số.

N ỘI DUNG PHONG PHÚ VÀ THIẾT THỰC

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 có nhiều nội dung phong phú, thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc, tôn giáo.

Trong Chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh" (từ ngày 1.6 - 31.8) các lực lượng thanh niên sẽ tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, gồm: tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông, lâm; hỗ trợ thanh niên nông thôn làm kinh tế... Tham gia xây dựng đô thị văn minh: Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của thanh niên trong việc xây dựng môi trường đô thị xanh, hiện đại, xây dựng lối sống văn minh, ứng xử văn hóa. Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: trồng và chăm sóc cây xanh; triển khai mô hình "Đảo Thanh niên xanh không rác thải nhựa"... Thanh niên tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng: "Tiếp sức người bệnh"; chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 có nhiều nội dung phong phú, thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên LÊ THANH

Chiến dịch tình nguyện "Hoa phượng đỏ", các lực lượng sẽ tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng vệ, phòng chống bạo lực học đường; tư vấn tâm lý tuổi mới lớn...

Chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng", thanh niên công chức, viên chức sẽ tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, các thủ tục hành chính cho nhân dân tại nhà. Tổ chức các phiên tòa giả định; các buổi tuyên truyền pháp luật tại địa bàn dân cư. Các đội hình tình nguyện phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương triển khai tư vấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ trong nông - lâm - ngư nghiệp.

Chiến dịch tình nguyện "Hành quân xanh", thanh niên lực lượng vũ trang sẽ tham gia các chương trình "Con nuôi đồn Biên phòng" nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tình nguyện góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người dân tộc thiểu số ít người tại các địa bàn có dân tộc.

Chương trình "Tiếp sức mùa thi", các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ học sinh, sinh viên làm thủ tục nhập học; tìm kiếm, giới thiệu nhà trọ an toàn, chi phí phù hợp, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên thích nghi với môi trường học tập mới; vận động các nguồn lực tổ chức trao học bổng "Tiếp sức đến trường", học bổng "Nghị lực mùa thi".

Các ngày hoạt động cao điểm đồng loạt triển khai trên toàn quốc Ngày 11.6: Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu. Ngày 23.7: Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và Chủ nhật xanh. Ngày 11.8: Chiến sĩ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính.

Địa bàn trọng tâm 33 làng thanh niên lập nghiệp do T.Ư Đoàn đầu tư xây dựng giai đoạn 2001 - 2020, tập trung vào các làng thanh niên lập nghiệp: Minh Tân (Hà Giang), Tam Hợp (Nghệ An), Sơn Bua (Quảng Ngãi), Phước Đại (Ninh Thuận) và Mô Rai (Kon Tum). 6 Đảo Thanh niên: đảo Trần (Quảng Ninh), đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), đảo Cù Lao Xanh (Bình Định), đảo Hòn Chuối (Cà Mau), đảo Thổ Chu (Kiên Giang). Các tỉnh, thành Đoàn tập trung nguồn lực hỗ trợ các thôn, bản, ấp khó khăn đã lựa chọn trong Tháng Thanh niên năm 2023 để hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới trở thành "Làng quê đáng sống". T.Ư Đoàn chỉ đạo các đơn vị tập trung hỗ trợ các địa bàn: (1) thôn Tân Lập, xã Tân Bình, H.Như Xuân, Thanh Hóa; (2) thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, H.Na Hang, Tuyên Quang; (3) ấp 1, xã Tân Kiều, H.Tháp Mười, Đồng Tháp. Các địa bàn có 16 dân tộc thiểu số quy mô dân số dưới 10.000 người sinh sống, cụ thể: Cống (Điện Biên); Mảng, Si La, Lự, La Hủ (Lai Châu); Pu Péo, Cờ Lao (Hà Giang); Lô Lô (Cao Bằng); Bố Y (Lào Cai); La Ha (Sơn La); Ngái (Thái Nguyên); Chứt (Quảng Bình); Ơ Đu (Nghệ An); Brâu, Rơ Măm (Kon Tum); Pà Thẻn (Tuyên Quang).