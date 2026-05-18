Giới trẻ

Người trẻ hẹn nhau đến bảo tàng để làm điều đặc biệt này…

Thy Quỳnh
18/05/2026 15:15 GMT+7

Không phải là công viên, rạp chiếu phim hay các nơi vui chơi sầm uất, cuối tuần, một bộ phận người trẻ TP.HCM lại hẹn hò nhau đến bảo tàng vì những điều đặc biệt này…

Trải nghiệm mới khi đến bảo tàng

Giữa thành phố sôi động, có những sáng cuối tuần người trẻ tìm đến Bảo tàng Chứng tích chiến tranh không chỉ để nhìn lại quá khứ, mà còn để lắng nghe hòa bình bằng âm nhạc. Những hoạt động mới này khiến bảo tàng dần trở thành một không gian trải nghiệm văn hóa cuối tuần, nơi lịch sử được cảm nhận theo cách gần gũi và giàu cảm xúc hơn.

Người trẻ đến tham quan bảo tàng cùng lắng nghe tiếng đàn piano

ẢNH: THY QUỲNH

Âm thanh nhẹ nhàng của những bản nhạc về hòa bình khiến nhiều người trẻ dừng chân, ngồi lại lâu hơn giữa không gian vốn gợi nhắc về những mất mát của chiến tranh.

Sáng cuối tuần, chị Đoàn Thị Thanh Kiều Vỹ (29 tuổi, ngụ tại Biên Hòa, Đồng Nai) đưa con trai đến tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh. Chị cho biết bản thân khá bất ngờ khi nghe tiếng đàn piano cất lên giữa không gian lưu giữ những ký ức đau thương về chiến tranh.

"Mình thấy xúc động vì âm nhạc khiến mọi người chậm lại, cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình. Con trai mình cũng chăm chú lắng nghe và đặt nhiều câu hỏi về lịch sử. Đây là một trải nghiệm rất ý nghĩa cho cả gia đình vào dịp cuối tuần", chị Kiều Vỹ chia sẻ.

Bạn trẻ thích thú lắng nghe tiếng đàn

ẢNH: THY QUỲNH

Chăm chú lắng nghe giai điệu hòa bình

ẢNH: CHÂU THANH PHONG

Chạm vào lịch sử bằng cảm xúc

Không ít người trẻ hôm nay chọn chạm vào lịch sử bằng cảm xúc thay vì chỉ tiếp cận qua sách vở hay dữ kiện. Nhiều người trẻ còn tìm thấy một khoảng lặng giữa nhịp sống vội vã.

Aidan John (18 tuổi, du khách đến từ Mỹ), sau khi tham quan bảo tàng đã chọn ngồi lại bên cây đàn piano để chơi một bản nhạc về hy vọng. Giai điệu của Cornfield Chase vang lên như một khoảng lặng giữa không gian đầy ký ức, để mỗi người tự đối diện với cảm xúc của riêng mình.

Aidan John (18 tuổi, du khách đến từ Mỹ) sau khi tham quan bảo tàng đã chọn ngồi lại bên cây đàn piano để chơi một bản nhạc về hy vọng

ẢNH: THY QUỲNH

"Khi đi du lịch, tôi thường chơi nhạc. Tôi đã cảm thấy rất buồn khi xem những bức ảnh về chiến tranh tại bảo tàng, đó là những điều mà trước đây tôi chưa từng được học ở trường. Chơi đàn giống như một cách để tôi tự xoa dịu bản thân mình. Tôi nghĩ việc đặt một cây đàn piano ở đây là một ý tưởng rất tuyệt", Aidan John chia sẻ.

Âm nhạc lúc này không còn đơn thuần là biểu diễn, mà trở thành cách con người đối thoại với ký ức chiến tranh bằng sự đồng cảm. Không dừng lại ở việc lắng nghe, nhiều bạn trẻ đã hòa mình vào những giai điệu hòa bình khi tự mình cất tiếng hát giữa không gian ký ức.

Phạm Minh Phúc (sinh viên năm 3, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM), người đã hát giao lưu bài Viết tiếp câu chuyện hòa bình, chia sẻ: "Em thấy hoạt động đánh đàn piano tại bảo tàng thực sự là một ý tưởng tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Những giai điệu về hòa bình và quê hương luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim em. Đây không chỉ là cách đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ chúng em, mà còn giúp du khách quốc tế cảm nhận tình yêu quê hương của người Việt theo một cách nhẹ nhàng và tinh tế".

Được lắng nghe những giai điệu hòa bình ở nơi lưu giữ chứng tích chiến tranh là một trải nghiệm rất mới nhưng đầy ý nghĩa của người trẻ

ẢNH: THY QUỲNH

Hoạt động biểu diễn piano "Giai điệu hòa bình" được tổ chức tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh vào sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, từ 9 giờ đến 10 giờ, kéo dài trong ba tháng kể từ ngày 25.4. Sau chương trình "Âm vang hòa bình" dịp lễ 30.4, hoạt động piano cuối tuần tiếp tục được duy trì như một điểm nhấn trải nghiệm dành cho khách tham quan.

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Phó giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, cho biết: "Chúng tôi cho rằng âm nhạc có khả năng chạm đến cảm xúc rất tự nhiên. Khi cảm xúc được đánh thức, lịch sử sẽ không còn là những sự kiện xa xôi, mà trở thành câu chuyện có liên hệ với hiện tại, với trách nhiệm của mỗi người trong việc trân trọng và gìn giữ hòa bình".

Những bản nhạc được biểu diễn tại bảo tàng chính là những ca khúc nổi tiếng về hòa bình như Imagine, We want peace, Heal the world và về tình yêu quê hương đất nước Việt Nam như Một vòng Việt Nam, Còn gì đẹp hơn, Viết tiếp câu chuyện hòa bình,...

Giữa không gian lưu giữ ký ức chiến tranh, những giai điệu về hòa bình khiến nhiều người lặng lại. Tiếng piano cuối tuần không chỉ làm không gian bảo tàng trở nên gần gũi hơn, mà còn khiến nhiều người trẻ muốn quay lại để nghe, hát và cảm nhận hòa bình theo cách rất riêng.

Trong bối cảnh nhiều bảo tàng trên thế giới nhấn mạnh vai trò kết nối cộng đồng, những khoảnh khắc người trẻ ngồi lại bên tiếng đàn giữa không gian bảo tàng cũng cho thấy sự đồng điệu và kết nối, đúng với tinh thần của Ngày Quốc tế Bảo tàng 18.5.

