Người trẻ học cách phòng ‘bệnh lối sống’ từ những chỉ số nhỏ mỗi ngày

Thói quen nhỏ âm thầm ảnh hưởng sức khỏe người trẻ

Kết quả sơ bộ Điều tra STEPS (Điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm) của Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy tỷ lệ hiện mắc tăng huyết áp ở người trưởng thành ở Việt Nam năm 2021 là 26,2%, tương đương khoảng 17 triệu người; tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường ở người trưởng thành là 7,06%, tương đương 4,6 triệu người.

Tăng huyết áp, đái tháo đường hay bệnh tim mạch đều thuộc nhóm bệnh không lây nhiễm, hay "bệnh lối sống". Áp lực công việc, thức khuya kéo dài, ít vận động hay chế độ ăn uống thiếu cân bằng đang là những thói quen phổ biến ở nhiều người trẻ hiện đại. Đây cũng là nguyên nhân khiến các bệnh lý chuyển hóa và tim mạch ngày càng trẻ hóa.

Lối sống là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh lý liên quan đến chuyển hóa và tim mạch ngày càng trẻ hóa

Điều đáng nói, phần lớn thay đổi thường không biểu hiện rõ ở giai đoạn đầu. Nhiều người trẻ thấy bản thân khỏe mạnh nên bỏ qua các dấu hiệu nhỏ như mất ngủ, tim đập nhanh, mệt mỏi hay stress thường xuyên.

Để giải quyết tình trạng này, thay đổi lối sống và theo dõi sát sức khỏe được xem là những giải pháp quan trọng phòng bệnh lối sống từ sớm.

Đồng hồ thông minh và xu hướng chủ động theo dõi sức khỏe

Hiện nay, nhiều hãng công nghệ tái định nghĩa đồng hồ thông minh như trợ lý sức khỏe cá nhân thay vì thiết bị công nghệ để liên lạc hay tập luyện đơn thuần.

Là một trong những ông lớn công nghệ, HUAWEI liên tục trình làng nhiều dòng thiết bị đeo tay với nhiều mức giá, đáp ứng nhu cầu theo dõi sức khỏe khác nhau. Nổi bật trong số đó là WATCH FIT Series, hướng đến người dùng trẻ với thiết kế mỏng nhẹ cùng nhiều tính năng theo dõi sức khỏe và hỗ trợ tập luyện chuyên sâu.

Ra mắt toàn cầu tại Thái Lan vào đầu tháng 5, HUAWEI WATCH FIT 5 Series gây ấn tượng nhờ các tính năng theo dõi sức khỏe và hỗ trợ tập luyện. Điểm chung của WATCH FIT 5 Series năm nay là ghi nhận liên tục các chỉ số sức khỏe quan trọng như nhịp tim, chất lượng giấc ngủ hay mức độ căng thẳng, từ đó đưa ra nhắc nhở điều chỉnh lối sống phù hợp.

Với phiên bản Pro, hãng lần đầu trang bị tính năng Đánh Giá Nguy Cơ Tiểu Đường bằng cảm biến quang học PPG, hỗ trợ theo dõi các yếu tố liên quan đến nguy cơ chuyển hóa thông qua phân tích biến thiên nhịp tim, chất lượng giấc ngủ và khả năng hồi phục, từ đó phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh.

Tính năng Đánh Giá Nguy Cơ Tiểu Đường lần đầu tiên được trang bị trên HUAWEI WATCH FIT 5 Pro

Ngoài ra, hãng có thêm tính năng đo điện tâm đồ (ECG), đánh giá độ cứng động mạch và phân tích rối loạn nhịp tim qua sóng xung, giúp nhận biết sớm nguy cơ tim mạch.

Chế độ Mini-workout hoàn toàn mới giúp việc vận động trở nên dễ dàng hơn

Một điểm cộng khác của FIT 5 Series là chế độ Mini-workout với danh sách 30 bài tập ngắn, không cần dụng cụ, có thể thực hiện tại bàn làm việc. Tính năng phù hợp với nhiều người trẻ bận rộn, tạo thói quen vận động mà không cần thay đổi lịch sinh hoạt.

HUAWEI WATCH FIT 5 Series cũng kế thừa và nâng cấp những tính năng sức khỏe đặc trưng như theo dõi SpO2, phân tích giấc ngủ, quản lý sức khỏe cảm xúc giúp người dùng có cái nhìn toàn diện về sức khỏe.