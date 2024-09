Người trẻ Hà Nội kể chuyện thót tim tránh bão Yagi

Cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) hoảng hồn trước cảnh trời chỉ vừa mưa "demo" (minh họa) trước bão Yagi nhưng lốc xoáy muốn đẩy văng xe máy. Mọi người đi đường tưởng chừng như tận thế, xe cộ húc vào nhau. Kẹt xe kéo dài khiến cô và đồng nghiệp đã di chuyển 2.5 km trong… 2 tiếng đồng hồ. Cô gái còn nhìn thấy cảnh tượng mọi người chen nhau mua đồ ở khắp nơi.

Về nhà, Thanh Nga đọc báo thì biết được tin cây đổ la liệt khiến một người tử vong, sập nhà trên phố cổ… Cô gái trẻ không khỏi hoang mang vì sau gần chục năm Hà Nội mới có cơn bão trực tiếp.

3 người đàn ông giúp một người dân vịn xe máy trong cơn mưa ẢNH: THANH NGA

"Đây không phải bão, mà là siêu bão. Không chỉ mình, mà hàng xóm xung quanh cũng đang xếp hàng chen lấn mua đồ dự trữ, thức ăn để chuẩn bị đón bão. Mình vừa mua được mì tôm, rau củ quả, lương thực, cũng như sạc đầy điện cho đèn pin để tránh mất điện", Nga nói.

Trong khi đó, Lê Quang Minh, sinh viên trường ĐH Mở Hà Nội, thấp thỏm kiểm tra thực phẩm chất đầy trong tủ lạnh.

Minh cho biết nhà anh có 6 người nên mua rất nhiều thịt thà, nước uống, bắp, giò chả… để chống đói cho 3 ngày tiếp theo. "Mình và mẹ đã đi chợ từ sớm. Ban đầu mình tính đi một mình nhưng sau đó rủ mẹ theo vì mẹ biết cân đối lương thực phẩm thế nào. Hai mẹ con chỉ mong các loại thịt và rau củ quả này sẽ đủ cho những ngày sắp tới", anh chia sẻ.

Tủ lạnh nhà Minh đã được lấp kín đồ ăn chuẩn bị tránh bão ẢNH; QUANG MINH CUNG CẤP

Quang Minh nhớ lại hồi trận lụt kinh hoàng năm 2008 ở Hà Nội. Chàng trai lúc đó chỉ mới 5 tuổi thấy nhà mình ngập như một cái hồ. Lúc đó, nhà Minh chưa sửa chữa, móng thấp nên tầng 1 như cái hồ bơi.

Nhờ năm đó, nhà anh mới có nhiều kinh nghiệm để xử lý làm sao để không xảy ra thiệt hại. Năm nay, nhà anh đã có sự chuẩn bị từ sớm. Minh cho rằng trong các ngày sắp tới, anh sẽ ở yên trong nhà để học online và xử lý công việc vì đang trong quá trình thực tập.

Còn Nguyễn Thị Thảo Ngọc (23 tuổi), ngụ ở đường Vĩnh Hưng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội cùng bạn bè đi mua đồ ăn dự trữ từ sáng sớm. Không chỉ vậy, cô còn đề phòng mất điện và nước uống bằng cách cố gắng sạc đầy sạc dự phòng để sau cần có cái dùng, tích trữ nước tại nhà.

Ngọc nhớ lại sáng nay dù là ngày đi làm nhưng số người đi siêu thị rất đông. Tuy nhiên, siêu thị đã có sự chuẩn bị từ trước nên không đến mức cháy hàng.

Cô còn thấy quang cảnh buổi sáng trời Hà Nội nắng rất đẹp. Thế nhưng tới 14 giờ, trời đổ cơn mưa rất to. "Mình cảm thấy rất thương khi nhiều người giờ này mới bắt đầu lo đi chợ, siêu thị để tranh thủ tích trữ hàng hóa. Hy vọng mọi người sẽ về nhà an toàn", cô gái chia sẻ.

Cây cối như muốn bị thổi tung ẢNH: THANH NGA CUNG CẤP

Sau vài tiếng mưa tạnh, bầu trời Hà Nội hiện lên với một vệt đỏ rực kéo dài, mang theo cảm giác nhẹ nhõm nhưng cũng đầy lo âu của nhiều bạn trẻ. Họ thở phào nhẹ nhõm, nhưng không quên nhắc nhở nhau rằng cơn mưa chiều chỉ là màn dạo đầu, Bão lớn vẫn đang đến gần và sự an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Như Thanh Niên đã đưa tin, do ảnh hưởng của siêu bão Yagi, từ đêm 6 - 9.9, ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 350 mm, có nơi trên 500 mm (mưa lớn nhất ở Đông Bắc bộ tập trung trong ngày và đêm 7.9, phía tây Bắc bộ từ tối 7 - 9.9).