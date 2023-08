Người trẻ mê mẩn không gian sống hiện đại, tiện nghi trong chính căn nhà mơ ước

Chiều 26.8.2023, hơn 2.000 khách hàng tại TP.HCM đã đến tham gia sự kiện Better Day Festival - trải nghiệm lối sống cân bằng và lành mạnh từ LG và The Coffee House.

Được thiết kế sáng tạo xoay quanh chủ đề "Nhà - Không gian sống", bạn trẻ được đi qua 5 trạm trải nghiệm khác nhau để thấu hiểu khái niệm "Better Home", tức là không gian sống hiện đại, tiện nghi, trong lành ngay chính căn nhà của mình. Đây chính là xu hướng sống mà người trẻ thành thị hướng tới.

Xuất hiện tại sự kiện, Linh Ngọc Đàm nhanh chóng bị thu hút bởi khu vực Refresh Clothes - trạm chăm sóc quần áo thông minh. Điểm nhấn của khu vực này là tủ quần áo LG Styler. Chiếc tủ này không chỉ chứa đồ mà còn có thể khử khuẩn và làm thơm quần áo chỉ từ 20-30 phút.

Linh Ngọc Đàm yêu thích phong cách sống hiện đại, tiện ích

"Với đặc thù công việc hay phải tham gia nhiều sự kiện, một ngày em phải thay rất nhiều trang phục, có những bộ chỉ mặc 10-15 phút để chụp hình, nếu như phải giặt nước liên tục cũng dễ mau hỏng đồ. Có chiếc tủ quần áo thông minh trong nhà sẽ rất tiện lợi và phù hợp với cuộc sống của em", Linh Ngọc Đàm nói.

Một tủ như vậy chứa 3-5 bộ, bên dưới có thể để thêm gấu bông hay mũ bảo hiểm

Được biết, chiếc tủ này có thể giặt hấp và loại bỏ đến 99,9% vi khuẩn, phù hợp với bộ đồ cao cấp như vest, đầm dạ hội… "Nếu đem quần áo ra tiệm sẽ tốn nhiều chi phí hoặc đôi khi người giặt sẽ không cẩn thận làm hỏng đồ. Khi được đặt trong nhà, mọi người hoàn toàn chủ động điều khiển thiết bị và chăm sóc quần áo theo ý của mình", Linh Ngọc Đàm chia sẻ thêm.

Ngoài ra, cô cũng bày tỏ sự yêu thích với sản phẩm Wash Tower máy giặt và máy sấy tích hợp đầu tiên được LG ra mắt tại thị trường Việt Nam. Với công nghệ TurboWash 360 và sấy DUAL Inverter Heat Pump™ giúp tiết kiệm thời gian và bảo vệ vải.

Nhiều trạm trải nghiệm thiết bị công nghệ phục vụ cho lối sống hiện đại, tiện nghi của người trẻ thành thị

Trong khi đó, khu vực Relaxing Zone, nơi được đặt những chiếc máy lọc không khí kết hợp sạc dự phòng cũng thu hút rất đông khách tham quan. Vừa được thư giãn với đồ uống, vừa được giải trí cùng màn hình LG StanbyME Go và sạc không dây trên những chiếc máy lọc không khí có thiết kế bàn trà thanh lịch và đầy ấn tượng, khiến khu vực relaxing zone luôn đông đúc.

Khu vực bàn thông minh vừa là máy lọc không khí, vừa có sạc điện thoại không dây thu hút người trẻ





Chiếc máy lọc không khí LG PuriCare™ có thiết kế thời trang, vận hành thông minh với công nghệ AeroFurniture

"Hôm nay em quyết dẫn mẹ đến đây vì ở nhà chưa có các món đồ công nghệ như vậy. Mẹ em rất thích chăm sóc nhà cửa, còn bản thân em rất thích các thiết bị hiện đại. Em nghĩ mình phải nỗ lực hơn nhiều nữa để có thể sắm sửa hết các thiết bị tiện nghi này về cho mẹ xài", Ngọc Hòa (29 tuổi, Q. Tân Bình) chia sẻ.

Được bạn thân rủ đến sự kiện, Quang Huy (20 tuổi, Q. Tân Phú) rất ngạc nhiên với chiếc tủ lạnh LG InstaView 2 ngăn mới của LG, có thể nhìn xuyên thấu bên trong khi chỉ cần gõ nhẹ "cốc cốc" như gõ cửa nhà. Huy trầm trồ: "Nhìn rất hiện đại, màu sắc trung tính mà không lòe loẹt".

Giống như Huy và Khoa, Trung Hiếu (25 tuổi, Q. Tân Phú) và bạn gái Thu Sang (Q.7) cũng mê mẩn chiếc tủ lạnh này: "Gõ hoặc chạm nhẹ hai lần là ngăn tủ tự động phát sáng, mình không phải mở tủ lạnh để quan sát nên đỡ tốn điện. Ngăn tủ rộng rãi, đựng nhiều đồ, ngoại hình và tính năng rất khác biệt so với những chiếc tủ lạnh mình từng xài", Trung Hiếu bày tỏ.

"Bình thường mình khi mua các sản phẩm điện tử, mình thường xem review trên mạng rồi mua theo. Nhưng khi LG mở ra sự kiện này đây là cơ hội giúp mình trải nghiệm tất cả sản phẩm mới, giúp quyết định mua sắm trở nên đúng đắn hơn. Cảm giác trải nghiệm không gian sống hôm nay rất thú vị", bạn gái Hiếu nói thêm.

Trong dịp này, The Coffee House cũng giới thiệu bộ sưu tập thức uống theo mùa mới mang tên Trà xanh Tây Bắc, với hương vị matcha thơm ngon từ lá trà xanh Thái Nguyên. Theo cảm nhận, vị trà xanh thơm dịu nhẹ, không gắt, ngọt vừa rất dễ chịu.

Trong khi đó, chiếc Ly Xanh chỉ được bày bán giới hạn trong chiến dịch này cũng gây "thương nhớ". Chiếc ly được làm từ chất liệu PP5 cao cấp cùng khả năng chịu nhiệt lên đến 120 độ C, hoàn toàn có thể tái sử dụng.

Thông qua những sáng tạo công nghệ cùng nhiều hoạt động tương tác, sự kiện này là một trải nghiệm mới mẻ, đáng nhớ về lối sống cân bằng, tiện nghi. Đây là những giá trị tích cực mà LG và The Coffee House muốn gửi gắm đến người trẻ.

"The Coffee House và LG cùng nhìn thấy sự đồng điệu về ước muốn lan tỏa những giá trị sống tích cực cho cộng đồng. Nếu The Coffee House bằng các sản phẩm dẫn đầu xu hướng, mang đến cho giới trẻ nhiều trải nghiệm mới mẻ, tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần; thì LG luôn sáng tạo những thiết bị công nghệ hiệu quả và thân thiện với môi trường, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống", đại diện 2 thương hiệu cho biết.

Better Day Festival đã diễn ra trọn vẹn trong ngày 26 - 27.8.2023 tại The Coffee House (175B Cao Thắng, P.12, Q.10, TP.HCM). Trước phản hồi tích cực của những vị khách tham quan Better Day Festival, đại diện thương hiệu LG bày tỏ lời cảm ơn sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của các khách hàng, đồng thời cho biết nhãn hàng sẽ sớm quay trở lại cùng những campaign ấn tượng hơn nữa.