Người trẻ ngâm mình dọn hơn 12 tấn rác dưới dòng kênh đen

Sau lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 160 năm 2025 cấp thành diễn ra cuối tuần qua, hơn 500 bạn trẻ là đoàn viên, thanh niên tại P.Tân Hưng đã xắn tay áo, mang đồ bảo hộ lội xuống những dòng kênh, đi dọc các tuyến đường để dọn rác. Hoạt động còn có sự tham gia của các thành viên trong CLB Sài Gòn Xanh; tổ chức bảo vệ môi trường GoGreen Cleanup; Hội Yêu rác, trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Tân Hưng.

Những dòng kênh đen ngập ngụa rác đã được các bạn trẻ khơi thông ẢNH: Đ.P

Trong đợt ra quân này, Đoàn P.Tân Hưng chia thành 4 đội hình: tổng vệ sinh tại dạ cầu Kênh Tẻ (đội hình 1); tổng vệ sinh tại nhánh rạch Bần Đôn, đoạn ngay Cầu số 10, P.Tân Hưng (đội hình 2); dọn vệ sinh tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ (đội hình 3); đội hình 4 thực hiện chương trình "Chung cư xanh" hưởng ứng phong trào xây dựng công trình "Thành phố muôn sắc hoa" giai đoạn 2020 - 2030, tổ chức trao tặng cây xanh và đồng hành cùng người dân, thanh thiếu nhi tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai (đường Lê Văn Lương, P.Tân Hưng).

Không ngại mùi hôi và sự dơ bẩn, những bạn trẻ đã giúp trả lại màu xanh cho dòng kênh ẢNH: Đ.P

Tại 3 điểm (tương đương với 3 đội hình tổng dọn vệ sinh 1, 2 và 3), các bạn trẻ hì hục từ 7 giờ đến 14 giờ đã thu gom được hơn 12 tấn rác.

Hà Bảo Sơn, Phó bí thư Đoàn phường Tân Hưng, cho hay: "Khi tham gia dọn rác, ban đầu mình cũng rất ngại vì mùi hôi, dòng kênh đen và tiềm ẩn các nguy hiểm. Nhưng khi thấy các bạn cùng làm, cùng chung tay vì môi trường mà không ngại gì nên mình cũng hòa chung tinh thần đó. Lúc đó dù mùi hôi có xộc vào mũi nhưng anh em chỉ mong muốn làm hết mình để khơi thông dòng chảy, trả lại màu xanh cho dòng kênh".

Thông qua hoạt động này, Sơn cùng với các bạn tham gia dọn rác mong muốn lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường, mỗi người là một tuyên truyền viên vì môi trường xanh - sạch - đẹp, đừng vứt rác bừa bãi và nêu cao ý thức giữ gìn môi trường sống.

12 tấn rác đã được các đoàn viên, thanh niên của phường và các hội, nhóm yêu môi trường thu gom được trong Ngày Chủ nhật xanh ẢNH: Đ.P

Ông Nguyễn Minh Thiện, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND P.Tân Hưng, cho biết qua các lần ra quân Ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn phường đã thực hiện được nhiều công trình, phần việc cụ thể: dọn dẹp rác thải, xóa các điểm tồn đọng, chỉnh trang tuyến hẻm, trồng cây xanh, vận động phân loại rác tại nguồn, phát động mô hình "Tuyến hẻm văn minh - sáng - xanh - sạch - đẹp". Những kết quả này đã góp phần không nhỏ vào mục tiêu xây dựng P.Tân Hưng ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ông Thiện cho biết những hoạt động này tiếp tục khẳng định quyết tâm của phường trong việc hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động của thành phố về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng đô thị văn minh. Đồng thời thông qua hoạt động còn tạo môi trường giáo dục, rèn luyện ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ bằng những hành động cụ thể, thiết thực vì cộng đồng.

Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: Đ.P

Trao tặng phương kế sinh nhai cho một cán bộ Đoàn với tổng giá trị 5 triệu đồng ẢNH: Đ.P

Anh Lê Đức Đạt, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN phường, Bí thư Đoàn phường Tân Hưng, cho biết thời gian tới Đoàn phường sẽ tiếp tục triển khai đều đặn phong trào Ngày Chủ nhật xanh tại các chi đoàn, đồng thời lan tỏa tinh thần sống xanh đến các đoàn viên, thanh thiếu nhi cùng thực hiện và lan tỏa trên mạng xã hội.