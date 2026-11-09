Người trẻ và bài toán tiền bạc: Bắt đầu từ đâu để đi xa?

Đầu tháng rủng rỉnh, cuối tháng "rỗng túi"

Hai năm sau khi tốt nghiệp đại học ngành du lịch, Thành Đạt (24 tuổi, quê Phú Thọ) hiện làm quản lý tại một nhà hàng ở Hà Nội với thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng. Công việc ổn định giúp Đạt tự trang trải tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại và dành một phần thu nhập cho gặp gỡ bạn bè, duy trì các mối quan hệ cũng như một vài sở thích cá nhân.

Có tháng, Đạt để dành được vài triệu đồng, song cũng nhiều tháng, khoản tiết kiệm gần như bằng 0. Vòng luẩn quẩn đầu tháng rủng rỉnh, cuối tháng "rỗng túi" cứ thế lặp đi lặp lại.

"Suốt từ những năm tháng sinh viên cho tới khi đi làm, em đều xác định sẽ cố gắng lập nghiệp, mua nhà để bám trụ tại thủ đô. Tuy nhiên, với tình hình tài chính hiện tại, trong khi giá chung cư tại Hà Nội ngày càng đắt đỏ, em cảm thấy giấc mơ an cư lạc nghiệp ngày càng xa vời", Đạt chia sẻ.

Câu chuyện của Đạt cũng là bài toán mà không ít người trẻ đang đối mặt: thu nhập đủ sống, thậm chí có thể dành tiền tận hưởng cuộc sống, nhưng việc tích lũy lại không dễ dàng.

Việc cân bằng giữa tận hưởng cuộc sống hiện tại và chuẩn bị tài chính cho tương lai vẫn là thách thức đối với nhiều người trẻ

Theo Nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng ASEAN năm 2025 của Ngân hàng UOB, có tới 77% người thuộc thế hệ gen Z được khảo sát tại Việt Nam muốn tận hưởng cuộc sống hiện tại hơn là lo lắng cho tương lai. Cũng có 77% cho biết áp lực xã hội và kỳ vọng từ bạn bè khiến việc tiết kiệm trở nên khó khăn.

Đáng chú ý, chỉ 47% gen Z được khảo sát có khoản tích lũy đủ trang trải chi phí sinh hoạt trong hơn 3 tháng. Những con số này phần nào cho thấy thách thức của người trẻ trong việc cân bằng giữa nhu cầu chi tiêu trước mắt và chuẩn bị tài chính cho tương lai.

Vấn đề không phải là người trẻ cần từ bỏ những niềm vui hiện tại để tiết kiệm bằng mọi giá, mà là học cách cân bằng giữa tận hưởng cuộc sống hôm nay và chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn trong tương lai.

Ước mơ lớn bắt đầu từ những thói quen nhỏ

Những thói quen quản lý tài chính tích cực được hình thành từ sớm có thể tạo nên thay đổi lớn trong tương lai. Do đó, việc trang bị kiến thức tài chính cơ bản, cùng thói quen quản lý tiền bạc lành mạnh, sẽ giúp người trẻ tự tin hơn khi theo đuổi các mục tiêu như mua nhà, mua xe hay hướng tới tự chủ tài chính.

Đây cũng là tinh thần mà Prudential và Quỹ Prudence muốn lan tỏa thông qua Levela, nền tảng giáo dục tài chính miễn phí dành cho người trẻ, được triển khai thử nghiệm từ tháng 7.2026.

Levela là nền tảng giáo dục tài chính trực tuyến miễn phí dành cho người trẻ, được Prudential và Quỹ Prudence triển khai nhằm hỗ trợ nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính cá nhân

Thay vì những bài giảng dài, phức tạp, Levela chia kiến thức thành các bài học ngắn, gần gũi với đời sống, tập trung vào 6 nhóm chủ đề: quản lý ngân sách và dòng tiền; tiết kiệm và quỹ khẩn cấp; tín dụng và quản lý nợ; quản lý rủi ro và bảo hiểm; đặt mục tiêu và lập kế hoạch tài chính; phòng chống gian lận và bảo mật số.

Nền tảng có thể sử dụng trên web và thiết bị di động, giúp người trẻ chủ động tiếp cận kiến thức tài chính trong những khoảng thời gian ngắn.

Thông qua 6 nhóm chủ đề cốt lõi, Levela hướng tới việc giúp người trẻ tiếp cận kiến thức tài chính một cách dễ hiểu, thực tiễn và có thể áp dụng trong đời sống hằng ngày

Theo Prudential, tính đến tháng 10.2026, nền tảng đã ghi nhận hơn 2.100 lượt tải và trải nghiệm. Prudential cũng đã ký kết hợp tác với Trường đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), trong đó có hoạt động đưa Levela đến gần hơn với cộng đồng sinh viên thông qua giáo dục tài chính.

Sau khi trải nghiệm Levela, Trần Phúc Quang, sinh viên BUV, cho biết em đặc biệt tâm đắc với chủ đề quản lý nợ và điểm tín dụng, bởi đây là những kiến thức quan trọng, hữu ích trong cuộc sống.

Trong khi đó, bài học về tiết kiệm và xây dựng quỹ dự phòng khẩn cấp được Quang đánh giá là dễ áp dụng nhất. "Em đã bắt đầu vận dụng những kiến thức học được, mong muốn sẽ tiết kiệm bài bản hơn với những mục tiêu cụ thể", Quang nói.

Em Trần Phúc Quang, sinh viên Trường đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)

Từ trải nghiệm của Quang có thể thấy, kiến thức tài chính chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chuyển thành hành động. Không nhất thiết phải chờ đến khi có thu nhập cao, mỗi người đều có thể bắt đầu bằng việc ghi chép chi tiêu, đặt mục tiêu tiết kiệm và theo dõi tiến độ thực hiện.

Ước mơ lớn không nhất thiết bắt đầu bằng một khoản tiền lớn. Đôi khi, nó bắt đầu từ quyết định tiết kiệm một phần thu nhập hôm nay và kiên trì với thói quen ấy mỗi ngày.

Levela được xây dựng với mục tiêu giúp người trẻ không chỉ học kiến thức tài chính mà còn hình thành những thói quen quản lý tiền bạc có thể áp dụng ngay trong cuộc sống

Để xây dựng những thói quen tài chính tích cực, người trẻ có thể trang bị kiến thức về quản lý chi tiêu, lập kế hoạch tiết kiệm và xây dựng quỹ dự phòng thông qua các bài học miễn phí trên nền tảng Levela tại levela.app. Hãy bắt đầu học tập ngay hôm nay và từng bước biến những gì học được thành hành động trong cuộc sống.



