Người trúng đấu giá hơn 32 tỉ đồng cho biển số 51K-888.88 vẫn ‘im hơi lặng tiếng’

Sáng 26.9, Bộ Công an tổ chức Tọa đàm trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV, gồm luật Căn cước, luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Tại buổi tọa đàm, đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông (Cục CSGT Bộ Công an), đã thông tin và giải đáp một số thắc mắc của dư luận về việc đấu giá biển số xe ô tô.

Theo đại tá Nhật, việc đấu giá biển số xe ô tô đã được tổ chức 4 ngày. Trong 4 ngày đấu giá đã đấu thành công 95 biển số với tổng số tiền trúng đấu giá là hơn 133 tỉ đồng, đây cũng là số tiền dự thu về.

Đại tá Nhật cho hay, theo quy định của Nghị định 39 và quy chế đấu giá, người trúng đấu giá có tối đa 15 ngày để hoàn thành việc nộp tiền, làm thủ tục nhận biển trúng đấu giá.



"Hiện đã có 7 người trúng đấu giá nộp tiền, với số tiền hơn 10 tỉ đồng. Trong đó có một trường hợp ở Hải Phòng đã hoàn thành việc cấp biển số đấu giá", đại tá Nhật nói.

Về thắc mắc của dư luận về một số biển "siêu đẹp" có số tiền trúng đấu giá "siêu cao", liệu họ có bỏ cọc, đại tá Nhật cho hay theo quy định của bộ luật Dân sự, luật Đấu giá tài sản, Nghị quyết 73 và Nghị định 39 thì không cấm người trúng đấu giá bỏ cọc. Trường hợp bỏ cọc, biển số sẽ được đưa về kho để tiếp tục đấu giá lại. Tuy nhiên, người trúng đấu giá mà không nộp tiền nhận biển số thì sẽ mất 40 triệu đồng tiền đặt cọc.

Trước đó, ngày 15.9, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức phiên đấu giá đầu tiên, dưới sự giám sát của Cục CSGT. 11 biển số được đấu giá thành công với tổng số tiền trúng đấu giá là 82 tỉ đồng. Trong đó, biển số "siêu đẹp" 51K-888.88 được "đại gia" đấu giá lên tới hơn 32 tỉ đồng.

Những phiên đấu giá sau đó có dấu hiệu "hạ nhiệt", biển "siêu đẹp" 51K-777.77 chỉ được đấu với giá hơn 3 tỉ đồng, thậm chí có những biển chỉ 45 triệu đồng, trong khi giá khởi điểm mỗi biển là 40 triệu đồng.

Theo số liệu mà đại tá Nhật công bố tại tọa đàm, đến nay "đại gia" mạnh tay đưa ra giá hơn 32 tỉ đồng cho biển số 51K-888.88 vẫn "im hơi lặng tiếng".